Le PSG est en dehors du top 5 de l’UEFA

Malgré une année 2025 exceptionnelle, le Paris Saint-Germain reste hors du top 5 du classement UEFA en raison du mode de calcul du coefficient européen. Contrairement à une idée répandue, ce classement ne récompense pas une seule saison mais additionne les performances des clubs sur les cinq dernières campagnes européennes. Or, avant son sacre historique en Ligue des champions, le PSG a enchaîné plusieurs éliminations précoces, notamment en huitièmes et quarts de finale, qui ont lourdement pénalisé son total. Résultat : avec 109,50 points cumulés, le club parisien pointe seulement à la sixième place, derrière des formations plus régulières comme le Real Madrid (131,50 points) et le Bayern Munich (124,25), mais aussi l’Inter Milan, Manchester City et Liverpool.

Même sur la seule saison 2024-2025, pourtant couronnée par un triplé européen inédit pour le PSG (Ligue des champions, Supercoupe d’Europe, Coupe intercontinentale), le club de la capitale n’occupe pas la tête du classement UEFA annuel. Avec 33,50 points engrangés, Paris se classe quatrième, devancé par l’Inter Milan (40,25 points), le FC Barcelone (36,25) et Arsenal (36). Un paradoxe apparent, qui s’explique par le barème précis des points attribués à chaque tour et par la constance des adversaires tout au long de la compétition. En clair, le PSG a dominé l’Europe sur le terrain en 2025, mais paie encore le prix de son manque de régularité européenne sur les saisons précédentes.