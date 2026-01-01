Menu Rechercher
Commenter 38
Ligue 1

Le PSG est en dehors du top 5 de l’UEFA

Par Valentin Feuillette
1 min.
Luis Enrique @Maxppp

Malgré une année 2025 exceptionnelle, le Paris Saint-Germain reste hors du top 5 du classement UEFA en raison du mode de calcul du coefficient européen. Contrairement à une idée répandue, ce classement ne récompense pas une seule saison mais additionne les performances des clubs sur les cinq dernières campagnes européennes. Or, avant son sacre historique en Ligue des champions, le PSG a enchaîné plusieurs éliminations précoces, notamment en huitièmes et quarts de finale, qui ont lourdement pénalisé son total. Résultat : avec 109,50 points cumulés, le club parisien pointe seulement à la sixième place, derrière des formations plus régulières comme le Real Madrid (131,50 points) et le Bayern Munich (124,25), mais aussi l’Inter Milan, Manchester City et Liverpool.

La suite après cette publicité

Même sur la seule saison 2024-2025, pourtant couronnée par un triplé européen inédit pour le PSG (Ligue des champions, Supercoupe d’Europe, Coupe intercontinentale), le club de la capitale n’occupe pas la tête du classement UEFA annuel. Avec 33,50 points engrangés, Paris se classe quatrième, devancé par l’Inter Milan (40,25 points), le FC Barcelone (36,25) et Arsenal (36). Un paradoxe apparent, qui s’explique par le barème précis des points attribués à chaque tour et par la constance des adversaires tout au long de la compétition. En clair, le PSG a dominé l’Europe sur le terrain en 2025, mais paie encore le prix de son manque de régularité européenne sur les saisons précédentes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (38)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier