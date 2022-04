Pau Torres de nouveau sur les tablettes de Manchester United

Les problèmes défensifs de Manchester United ont une nouvelle fois été mis en lumière lors de la gifle reçue face à Liverpool mardi soir (4-0). En effet, malgré la présence du défenseur le plus cher de l'histoire (Maguire) et d'un champion du monde et multiple champion d'Europe (Varane), les Red Devils sont tout de même la pire défense du Top 8 de Premier League. Afin d'y remédier, la direction du club aurait pisté Pau Torres, le défenseur de Villarreal, déjà sur les tablettes mancuniennes l'été dernier selon The Manchester Evening News.

Le défenseur espagnol de 25 ans réalise actuellement une très bonne saison avec son club formateur, avec qui il est toujours engagé en demi-finale de Ligue des Champions. Sous contrat jusqu'en 2024, il possède une clause libératoire de 60M€, et ne serait pas contre l'idée de découvrir un nouveau club. Le Sous-Marin Jaune serait enclin à accepter une belle somme pour se séparer de son défenseur. De son côté United devrait également procéder à un ménage en défense : Eric Bailly et Phil Jones, qui n'entrent plus du tout dans les plans, sont priés de trouver un point de chute.