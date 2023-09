Naples : le père de Kvaratskhelia ferme la porte à un départ

Arrivé sur la pointe des pieds en provenance du Dinamo Batoumi à l’été 2022, Kvicha Kvaratskhelia a littéralement crevé l’écran avec le Napoli. Pour sa première saison en Italie, l’ailier gauche géorgien a terminé la saison avec 12 buts et 10 passes décisives au compteur, remportant au passage le Scudetto tant convoité par les Partinopei depuis l’ère Diego Maradona (1987 et 1990). Logiquement, de nombreux cadors européens, à l’image de Newcastle et du Real Madrid, ont tenté d’approcher le joueur de 22 ans.

Pour autant, Naples a réussi à conserver son joyau géorgien. Alors qu’il dispute actuellement les éliminatoires de l’Euro 2024 avec la Géorgie, le père et agent de Kvicha Kvaratskhelia a scellé l’avenir du joueur lors d’un entretien accordé au média napolitain Calcionapoli24.« Je veux que les tifosi sachent que Kvicha ne veut pas changer de club et qu’il donnera tout pour Naples. Nous sommes très reconnaissants. Ici, en Géorgie, beaucoup soutiennent le Real Madrid, mais je suis sûr que lorsque les Espagnols affronteront Naples en Ligue des champions, tout le monde encouragera les Azzurri», a déclaré Badri Kvaratskhelia. Le message est passé !