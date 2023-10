L’Ajax Amsterdam annonce son nouveau coach

Maurice Steijn viré, Hedwiges Maduro avait assuré l’intérim cette semaine en tant que coach de l’Ajax Amsterdam. Battu par Brighton (2-0) et balayé par le PSV Eindhoven (5-2), l’ancien défenseur central a finalement retrouvé le poste d’entraîneur adjoint après la nomination d’un nouveau numéro un. Ainsi, c’est John van 't Schip qui débarque jusqu’à la fin de la saison.

La suite après cette publicité

«L’Ajax nomme John van 't Schip comme entraîneur-chef par intérim de l’Ajax 1. L’ancien joueur de l’Ajax signe un accord avec le club qui court du 30 octobre 2023 au 30 juin 2025. Van 't Schip et l’Ajax ont convenu qu’il reprendrait un poste en direction technique à compter du 1er juillet 2024» ont annoncé les Godenzonen. Joueur de l’Ajax Amsterdam entre 1981 et 1992, il avait passé un match sur le banc de l’Ajax Amsterdam (1 victoire) en 2009 lors d’un intérim. Ses dernières expériences ont eu lieu avec Melbourne City, PEC Zwolle et la sélection grecque.