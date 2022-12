Juventus : coup de théâtre dans le clan Rabiot

La suite après cette publicité

Au Qatar, les suiveurs de l’équipe de France ont pu apprécier la belle prise de conscience d’Adrien Rabiot. Souvent irrégulier chez les Bleus, ce qui lui a couté sa place au Mondial 2018, le milieu de terrain a su compenser les absences notables de Paul Pogba et de N’Golo Kanté pour devenir l’un des piliers tricolores de ce Mondial 2022. Une bonne nouvelle pour les Français, un casse-tête pour la Juventus. En effet, le club piémontais a sans doute aimé voir l’un de ses joueurs réaliser un bon tournoi, sauf que Rabiot est libre dans six mois.

Le scénario tant redouté commençait alors à se mettre en place dans la tête des Bianconeri. Vont-ils perdre gratuitement un élément montant en puissance ? Depuis plusieurs mois, le clan Rabiot ne donne en tout cas pas vraiment des signes positifs. L’ancien Parisien a déjà fait savoir publiquement qu’il aimerait jouer un jour en Premier League. L’été dernier, il a d’ailleurs bien failli signer à Manchester United. Récemment, le nom de Tottenham a également été cité, tout comme celui du FC Barcelone.

Rendez-vous crucial la semaine prochaine

Mais aujourd’hui, Il Corriere dello Sport nous apprend que Véronique Rabiot, surnommée « La Mamma Véronique », a enfin ouvert la porte à une prolongation ! Le quotidien parle d’une tentative de dégel de la part de la Vieille Dame qui ne sera pas simple. Mais pour une fois, le clan français s’est montré à l’écoute. En clair, le directeur sportif turinois Federico Cherubini a contacté la mère du joueur ces derniers jours et les deux parties ont convenu d’un rendez-vous la semaine prochaine. À cette occasion, Véronique Rabiot en profitera pour rappeler les exigences financières de son fils.

Rémunéré actuellement à hauteur de 7 M€ par an, Rabiot se montrera-t-il plus gourmand ? La Juve ne peut toujours pas lui offrir les 10 M€ annuels qu’il a réclamés à MU, mais le club italien a un plan : convaincre Rabiot de prolonger pour rester une saison de plus. La raison ? Outre le désir de ne pas perdre un élément important gratuitement, la Juve veut surtout anticiper un maximum face au cas Pogba. le Français est touché au genou et personne ne sait vraiment quand il sera de retour en pleine forme. Sécuriser Rabiot à moyen terme est donc l’option choisie. Reste à savoir si le joueur et sa mère seront convaincus par un tel discours.