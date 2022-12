Juventus : un nouveau favori pour recruter Adrien Rabiot

La suite après cette publicité

« J’ai toujours dit que j’aimerais jouer en Angleterre dans ma carrière, est-ce que ce sera à la fin de mon contrat à la Juve (en juin 2023, ndlr), je n’en sais rien, mais je sais que j’ai cette envie-là, cet objectif-là d’évoluer en Premier League ». Pendant le Mondial, Adrien Rabiot a été assez clair sur son avenir. Il faut dire que son contrat en terres turinoises expire dans six mois, et qu’il n’a toujours pas prolongé. Ce qui provoque un gros casse-tête à la Juventus, surtout que le milieu passé par le PSG a été plutôt performant avec les Bleus au Qatar.

Adrien Rabiot ne devrait donc pas manquer de prétendants dans les prochaines semaines. Son nom a déjà été évoqué du côté de certaines puissances du foot européen, comme le FC Barcelone et divers clubs anglais. Selon le Corriere dello Sport, c’est bien en Premier League que pourrait se poursuivre sa carrière. Avec un club très chaud pour l’enrôler.

Un joli cadeau pour Conte ?

Ce club, c’est Tottenham. Selon la publication transalpine, la Juventus commence à se faire à l’idée qu’un départ en hiver pour espérer grappiller quelques sous est le scénario le plus probable, et surtout, le plus logique au regard de la situation. Et c’est la formation londonienne qui est en pole position pour le recruter. Une destination que le milieu français avait pourtant snobé par le passé, estimant qu’elle n’était pas assez huppée pour lui. Mais depuis, les Londoniens sont entrés dans une autre dimension.

Surtout, le Corriere nous apprend qu’un prix a été fixé par les dirigeants de la Vieille Dame : 15 millions d’euros. Un prix un peu conséquent au vu de la situation contractuelle du joueur, mais Tottenham et les autres clubs intéressés seraient bien inspirés de signer ce chèque rapidement, surtout après le bon Mondial du joueur, sous peine de le voir filer chez un concurrent…