La Juventus face au sacré casse-tête Adrien Rabiot !

La suite après cette publicité

Il est l'une des surprises de cette Coupe du Monde 2022 ! En l'absence des tauliers Paul Pogba et N'Golo Kanté qui sont blessés, Adrien Rabiot (27 ans) a su prendre avec Aurélien Tchouaméni les commandes du milieu de terrain français lors de cette compétition. Le joueur de la Juventus fait preuve d'une grande régularité et solidité dans l'entrejeu en affichant un visage qu'il n'a que rarement montré par le passé. Des prestations qui confirment aussi son bon début de saison sur le plan individuel avec la Juventus. Prenant plus de place dans l'effectif turinois, il est l'un des seuls à crever l'écran (16 matches disputés pour 5 buts et 2 offrandes). «Aujourd'hui c'est un milieu complet. Il se définit comme un joueur d'équilibre. Ce n'est pas négatif, ce n'est pas réducteur. Il est capable d'être aussi performant sur le plan défensif qu'offensivement. Il a cette intelligence. Il sent et sait où il doit être» a d'ailleurs expliqué Didier Deschamps pour valoriser ses performances.

L'intérêt pour la Premier League

Retrouver Adrien Rabiot dans une forme éclatante, cela a de quoi emballer la Juventus dans une saison compliquée où il faudra batailler pour les places qualificatives en Ligue des Champions voire le titre, mais aussi en Ligue Europa. Sur le plan sportif, la Vecchia Signora est particulièrement peu inquiète avec Adrien Rabiot, mais son statut pose de très grosses interrogations. Arrivé en 2019 au sein du club turinois, il arrive en fin de contrat en juin 2023. Ouverte à un départ l'été dernier avec notamment Chelsea et Manchester United sur les rangs, la Juventus a vu le Français rester avant de livrer des performances bien plus solides que la saison dernière. Une évolution positive d'un point de vue sportif moins sur le plan de la gestion du club. Dans un peu plus de deux semaines, son statut de futur joueur libre lui permettra de négocier avec le club de son choix.

Alors qu'il touche 7 millions d'euros à l'année en Italie, la Juventus sait que pour le prolonger, il va falloir se montrer convaincant d'autant que sa mère et agent Véronique Rabiot est réputée pour être très dure en affaires. Les signaux sont d'ailleurs assez loin d'être positifs puisqu'en conférence de presse avec les Bleus, Adrien Rabiot a ouvert grandement la porte à la Premier League en évoquant un passage à Manchester City lors de sa formation entre 2008 et 2009 : «c'était une très bonne expérience, même si je n'ai pas fait une année, mais je me suis très bien senti, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère qu'il y avait autour du football. On sent que c'est vraiment autre chose que la France ou même que l'Italie. J'ai toujours dit que j'aimerais jouer en Angleterre dans ma carrière, est-ce que ce sera à la fin de mon contrat à la Juve, je n'en sais rien, mais je sais que j'ai cette envie-là, cet objectif-là d'évoluer en Premier League. Je n'ai pas d'équipe favorite en Angleterre, il n'y a pas d'équipe où j'aimerais forcément évoluer. C'est le championnat qui m'attire, il correspond le plus à mes qualités.»

Un départ cet hiver semble peu probable

De quoi faire trembler les jambes de la nouvelle direction turinoise. D'après Tuttosport, si Massimiliano Allegri semble se réjouir d'avance du fait de récupérer un Adrien Rabiot en confiance après une Coupe du Monde, les dirigeants veulent trouver la meilleure solution en termes de gestion. Les résultats de la France et les performances du milieu du terrain ne vont pas aider sur le plan d'une potentielle prolongation. Séduit par la Premier League et peu enclin à participer à la réduction de la masse salariale de la Juventus, Adrien Rabiot se retrouve en position de force pour négocier son salaire dans le cadre d'une éventuelle prolongation. Si l'espoir reste présent du côté de la Juventus et que l'entourage du joueur n'a pas fermé la porte à une prolongation, les chances de le voir rester sont en train de diminuer. La Vecchia Signora est même prête selon le média italien à sacrifier Weston McKennie au cas où Adrien Rabiot s'inscrirait dans la durée, mais une éventuelle vente reste une solution.

Déjà envisagé cet été, le départ du joueur formé au Paris Saint-Germain pourrait rapporter quelques millions et éviter un départ libre du joueur en juin. Certes la belle Coupe du Monde du joueur aura relevé sa cote et des équipes déjà intéressées pourraient essayer d'en profiter pour le récupérer rapidement. Cependant, le clan Rabiot n'a pas l'air de se précipiter. Le joueur se sent bien à Turin et ne pense pas à un départ cet hiver et sa mère préfère s'occuper de l'avenir de son fils avec un statut d'agent libre afin d'être en position de force au moment de négocier. Si on rajoute la volonté de Massimiliano Allegri de le conserver jusqu'à la fin de cette saison, l'hypothèse d'un départ imminent prend du plomb dans l'aile. Prolongation ou départ libre cet été, Adrien Rabiot dictera sa loi comme durant cette Coupe du Monde 2022. Un sacré revirement de situation pour le joueur qui a su totalement inverser la dynamique.