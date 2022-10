Adrien et Véronique Rabiot inquiètent la Juventus

La suite après cette publicité

Une renaissance. Cette saison, Adrien Rabiot retrouve des couleurs sous les ordres de Massimiliano Allegri à la Juventus. Grand fan du milieu tricolore, le technicien italien le titularise dès qu'il peut compter sur lui. Car l'ancien joueur du Paris Saint-Germain a parfois quelques pépins physiques, lui qui totalise déjà deux passages par l'infirmerie lors de cet exercice 2022-23. Après un problème à la cuisse début septembre (1 match manqué), son mollet l'a fait souffrir et lui a fait manquer deux semaines de compétition (3 matches ratés).

La presse italienne encense le milieu français

Malgré tout, le footballeur âgé de 27 ans est un élément sur lequel compte Allegri. Cette saison, le coach des Bianconeri l'a déjà utilisé à dix reprises. A chaque fois en tant que titulaire. Le natif de Saint-Maurice le lui rend bien puisqu'il se montre généralement performant et décisif. En effet, Adrien Rabiot a déjà inscrit quatre buts cette saison. Il avait signé un doublé le 5 octobre lors de la victoire 3 à 1 face au Maccabi Haifa en Ligue des Champions. Il a récidivé vendredi avec un nouveau doublé face à Empoli cette fois-ci (victoire 4-0).

En forme, Rabiot apporte à la Juve, qui ne vit pas un début de saison de folie. Mais le Français arrive à tirer son épingle du jeu aux yeux de la presse transalpine. «Rabiot renaît avec Allegri. Le Français a été le meilleur face à Empoli», écrit la Gazzetta dello Sport ce lundi. De son côté, Tuttosport est aussi charmé. «Le Français est donc de plus en plus au centre du projet tactique de Massimiliano Allegri, qui a toujours été un partisan.. Entre autres choses, après le match contre Empoli, l'entraîneur a répété que le milieu de terrain n'était pas seulement équipé d'un moteur supérieur à la moyenne, mais qu'il s'améliorait et avait encore des marges de progression», a-t-on pu lire.

La Juventus a un plan mais...

Malgré tout, Adrien Rabiot inquiète Turin. En fin de contrat en juin prochain, il n'a pas encore prolongé. Et si on évoquait l'envie de la Juve de le sacrifier la semaine dernière, la donne serait totalement différente. Ce lundi, Tuttosport fait un point sur son cas et explique : «le Français se porte bien à Turin. Entamer les négociations pour une prolongation maintenant éviterait les relances d'autres clubs». Des écuries capables de lui offrir au moins un salaire de 7 millions d'euros, ce qu'il touche actuellement à Turin. La Gazzetta dello Sport ajoute que les Turinois comptent donc passer à l'offensive pour le blinder prochainement. Un rendez-vous risque d'avoir lieu avant le Mondial.

Mais réussir à le faire rester ne sera pas simple. «Le Français a été le meilleur face à Empoli. Max est heureux mais la Juve risque de le perdre en juin pour zéro», insiste la GDS. Outre son statut de joueur en fin de contrat, convaincre Véronique Rabiot, sa mère et agent, ne sera pas simple. La Gazzetta est même pessimiste et écrit qu'«il paraît difficile que sa maman accepte» un nouveau contrat. Il faut dire que comme l'été dernier, la Premier League fait les yeux doux au milieu. Après Manchester United, c'est donc Chelsea qui est sur le coup. The Sun assure que les Blues sont intéressés et pourraient inclure Hakim Ziyech dans le deal en janvier. Il reste à connaître la position du joueur, qui après quatre ans en Italie a peut-être envie de voir autre chose.