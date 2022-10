La Juventus veut se débarrasser d'Adrien Rabiot !

La suite après cette publicité

Malgré la timide victoire acquise face au Torino le week-end dernier sur la plus petite des marges (1-0), la Juventus réalise un début de saison catastrophique tant en Serie A qu'en Ligue des Champions. Avec 4 défaites après seulement 10 journées, la Vieille Dame pointe à une bien triste 8ème place du championnat italien, bien loin des ambitions qu'elle nourrissait en début d'année. Pire, elle se retrouve en bien mauvaise posture dans son groupe de C1, à égalité de points avec le Maccabi Haïfa et bien loin du Paris Saint-Germain et du Benfica. Les Turinois n'ont toujours pas trouvé de remède à leurs maux alors que la situation devient critique dans le Piémont.

Une période délicate sur le plan sportif qui a des répercussions sur les comptes du club turinois. Une élimination prématurée, dès la phase de poule de la coupe aux grandes oreilles, accentuerait notamment les difficultés économiques auxquelles sont confrontées les dirigeants bianconeri actuellement. Et pour soulager les finances, plusieurs solutions sont à l'étude. Les joueurs, dont le contrat se termine en juin 2023, sont en ligne de mire et certains pourraient faire leur valise au prochain mercato. C'est notamment le cas d'Adrien Rabiot. En janvier, les Bianconeri auront une dernière chance de gagner de l’argent avec l'ancien Parisien.

Vers une première expérience en Premier League

Arrivé libre en 2019 après plusieurs saisons passées au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain s'est imposé comme un titulaire en puissance dans l'entrejeu de la Vieille Dame. Auteur de deux réalisations en Ligue des Champions (lors de la première confrontation face au Maccabi Haïfa au Juventus Stadium), l'ancien Parisien a toujours été titularisé par son entraineur, Massimiliano Allegri, quand il n'était pas à l'infirmerie. Le joueur de 27 ans n'est donc pas le plus mauvais sur le terrain depuis le début de la saison mais son départ pourrait permettre de renflouer les caisses du club turinois, d'autant plus que Chelsea est intéressé par le profil de l'international tricolore (29 sélections pour deux réalisations).

Surtout, le Français est intéressé par une expérience en Premier League du côté des Blues comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. Les deux clubs entretiennent d'ailleurs de bonnes relations sur le marché des transferts. Surtout, ils pourraient s'accorder sur un potentiel échange gagnant-gagnant avec le retour de Denis Zakaria dans le Piémont pendant qu'Adrien Rabiot ferait le chemin inverse. Même si les négociations s'annoncent compliquées avec la mère et agent du joueur, Véronique Rabiot, les deux clubs pourraient bénéficier de ce chassé-croisé. Pour l’instant, il s’agit seulement d’une hypothèse voire d’un plan B. Mais ce plan de secours pourrait rapidement se concrétiser si la Juventus continue de s'enfoncer dans la crise.