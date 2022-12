CdM 2022, EdF : Didier Deschamps encense Adrien Rabiot

La suite après cette publicité

Gare aux chevilles. Avant le début de la Coupe du Monde 2022, quelques doutes persistaient sur la capacité d'Adrien Rabiot (27 ans) à performer dans la durée dans l'entrejeu de l'équipe de France. Force est de constater qu'après trois matchs disputés par les Bleus au Qatar, le milieu de la Juventus fait partie des satisfactions françaises. Avant d'affronter la Pologne en huitièmes de finale, ce dimanche (16 heures), Didier Deschamps a d'ailleurs vanté les qualités du joueur formé au PSG en conférence de presse.

« C'est lui sur le terrain et c'est lui sur le plan humain, je ne le découvre pas, même s'il y a eu malheureusement une pause à un moment pour différentes raisons. Il est en pleine possession de ses moyens. Il est dans la continuité de ce qu'il fait avec son club. Sur le plan humain, le caractère, il est comme il est, je le connais bien. Si ce n'est qu'il a enlevé des choses qui pouvaient le gêner à une période... Aujourd'hui c'est un milieu complet. Il se définit comme un joueur d'équilibre. Ce n'est pas négatif, ce n'est pas réducteur. Il est capable d'être aussi performant sur le plan défensif qu'offensivement. Il a cette intelligence. Il sent et sait où il doit être. »

A l'occasion de ces huitièmes de finale de l'Équipe de France en Coupe du Monde, Parions Sport en Ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ et 10€ de freebets offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive. Misez 10 € sur une victoire 3-0 de la France contre la Pologne, pour remporter 67 €. (cotes soumises à variation)