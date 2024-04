Manchester City - Luton : les compositions officielles

La bataille pour le sacre en Premier League fait rage dans le Royaume ! Ce samedi, Manchester City accueille dans son antre de l’Etihad Stadium Luton pour le compte de la 33ème journée de championnat d’Angleterre. S’il apparaît déséquilibré sur le papier, ce duel est très attendu dans cette fin de saison indécise et cette course au titre haletante avec Arsenal (1er, 71pts) et Liverpool (2e, 71pts). Troisièmes de Premier League (70pts), les hommes de Pep Guardiola espèrent ainsi profiter de l’occasion pour revenir sur leurs deux concurrents directs, qui accueillent ce dimanche respectivement Aston Villa et Crystal Palace. Vainqueurs avec la manière des Villans (4-1) et des Eagles (2-4) lors de leurs deux dernières sorties, les Cityzens seront déterminés à poursuivre cette dynamique. En face, Luton (18e, 25pts), toujours en vie dans la course au maintien, traverse une saison éprouvante mais tentera d’enchaîner une seconde victoire consécutive après son succès obtenu le week-end dernier face à Bournemouth (2-1).

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 16h. Pour cette nouvelle sortie en Premier League, Pep Guardiola reste fidèle à sa ligne de conduite avec la mise en place d’un 4-2-3-1. Absent depuis plusieurs semaines, Ederson fait son retour dans les cages des Skyblues. Mateo Kovacic et Matheus Nunes sont alignés devant la défense, tandis que le secteur offensif est composé de Jérémie Doku, Kevin De Bruyne et Julian Alvarez. Sans grande surprise, Erling Haaland occupera la pointe de l’attaque. Du côté des visiteurs, Rob Edwards reste fidèle à sa ligne de conduite et maintient sa confiance en son 4-3-3. Ancien joueur de Chelsea et incontournable titulaire de cette formation des Hatters, Ross Barkley est aligné dans l’entrejeu, tandis que le secteur offensif sera emmené par Andros Townsend, Jordan Clark et Carlton Morris.

Les compositions :

Manchester City : Ederson – Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol – Kovacic, Nunes – Doku, De Bruyne, Alvarez – Haaland.

Luton : Kaminski – Burke, Hashioka, Onyedinma, Doughty – Barkley, Berry, Chong - Townsend, Morris, Clark.