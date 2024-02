LOSC : le réveil tonitruant de Jonathan David

La première moitié de saison de la Ligue 1 version 2023-2024 nous a laissé sur notre faim. Alors que les équipes étaient bien moins prolifiques, les attaquants étaient également en souffrance devant le but. Depuis 2024, certains ont retrouvé leur standard habituel. Alexandre Lacazette reprenant des couleurs avec l’OL, Jonathan David se régale à nouveau sous la tunique du LOSC. Critiqué en début de saison alors que certains estimaient qu’il avait réalisé la saison de trop dans le Nord, le Canadien fait taire tous ses détracteurs ces dernières semaines.

Ce samedi, face au Havre à domicile, le buteur de 24 a sûrement réalisé sa plus belle prestation de la saison. Toujours aussi précieux dans le jeu et dans sa capacité à conserver le ballon à bon escient, l’ancien de la Gantoise a été clinique face au but. Opportuniste sur le premier but, David a permis aux siens de faire le break juste avant la pause en se montrant irréprochable face à Arthur Desmas. Au retour des vestiaires, le natif de Brooklyn s’est offert le triplé en transformant un penalty en deux temps. Proche d’inscrire un quadruplé quelques secondes plus tard, l’international canadien (45 sélections, 26 buts) est finalement sorti à un quart d’heure de la fin de la rencontre sous la standing ovation du stade Pierre-Mauroy.

Jonathan David n’a pas paniqué après son début de saison raté

Une nouvelle performance majuscule qui illustre bien le retour au premier plan de Jonathan David. C’est simple : seul Kylian Mbappé (10, ndlr) a inscrit plus de buts que Jonathan David (9) avec un club d’un des cinq grands championnats en compétition officielle en 2024. Sur ses deux dernières titularisations en championnat, le droitier compte 5 buts soit autant que sur ses 16 premières présences dans le onze nordiste en début de saison. Après la rencontre, l’intéressé a alors savouré sa belle prestation : «j’ai eu de la chance sur le premier but. Mais il faut toujours garder les pieds en mouvement et par chance, le ballon m’arrive. Je ne suis pas censé être à cet endroit-là, mais par réflexe, je pars au but moi aussi. Je suis très près et en extension donc il ne faut pas mettre trop de force. Le deuxième ? Je sais quand le ballon arrive vers moi, je fais l’appel et il (Gomes) arrive à me la mettre dans le bon tempo. Mon entente avec Gomes ? C’est un feeling naturel. On travaille tous les deux ce genre de chose à l’entraînement. Sur le troisième but, il ne me voit pas mais il m’entend. C’est juste la connexion qui a fonctionné. Il sait que quand je l’appelle, c’est parce que je suis libre. En ce qui concerne mon penalty, je décide de fermer mon pied au dernier moment. Je ne voulais pas faire de panenka ni aller du même côté. Je pense que je pouvais mieux frapper le ballon car si c’est bien frappé, c’est difficile à arrêter.»

Interrogé ensuite sur son début de saison poussif, David a avoué n’avoir jamais douté : «une période difficile ? Non, je n’ai pas douté parce que j’ai déjà connu ça. Cela fait quatre saisons que je suis à Lille. Je savais que je ne faisais pas la même saison que l’année dernière où j’ai marqué assez régulièrement. Mais avec la patience et le travail, je savais que j’allais me remettre à marquer. En début de saison, j’étais le seul 9 et je jouais tous les matchs. Mais quand tu ne marques pas, ça commence à mettre d’autres pensées dans la tête du coach et des gens. Seuls les buts peuvent pour remettre sur le terrain. J’ai essayé de remettre les pendules à l’heure (rires).» Reste désormais à savoir si Jonathan David sera toujours dans les temps jusqu’en fin de saison. Le LOSC l’espère en tout cas.