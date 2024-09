Manchester United est prêt à faire un craquage à 80 M€

L’été a encore été dépensier du côté de Manchester United. Avec 214,5 millions d’euros déboursés pour accueillir Leny Yoro (Lille), Manuel Ugarte (Paris Saint-Germain), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Joshua Zirkzee (Bologne) et Noussair Mazraoui (Bayern Munich), la formation anglaise s’est renforcée en conséquence pour fournir à son coach Erik ten Hag, les moyens de ses ambitions.

Pour le moment, cela ne se retranscrit pas vraiment sur le terrain puisque les Red Devils sont quatorzièmes et sortent d’un revers 3-0 à domicile contre Liverpool. Une période peu agréable pour les Red Devils qui vont devoir se ressaisir alors que le coach actuel Erik ten Hag est de nouveau remis en question. Si on ne sait toujours pas s’il sera là l’été prochain, le club anglais cible en tout cas un joueur pour la saison prochaine.

80M€ à mettre sur la table

En effet, le Manchester Evening News, annonce que les Red Devils ont coché le nom du milieu offensif de Crystal Palace Eberechi Eze (26 ans). L’international anglais (8 capes), qui a disputé l’Euro 2024, a démarré sur de bonnes bases la saison (2 buts en 4 matches) et sort d’un exercice probant avec 11 buts et 6 offrandes en 31 matches avec les Eagles. Référencé en Premier League, il coûtera néanmoins 80 millions d’euros.

En effet, le club londonien a fixé sa clause libératoire à ce tarif alors que son contrat court jusqu’en juin 2027. Manchester United serait intéressé par cette éventualité et devra s’aligner pour espérer attirer l’ancien de QPR et Wycombe Wanderers. Un sacré tarif puisqu’il deviendrait le 6e plus gros investissement du club derrière Paul Pogba (105M€), Antony (95M€), Harry Maguire (87M€), Jadon Sancho (85M€) et Romelu Lukaku (84,7M€).