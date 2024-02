Monaco - Le Havre : les compositions sont tombées

Monaco veut retrouver le podium. Avant le choc entre Brest et Nice, les Monégasques ont l’occasion de grimper à la 3e place de Ligue 1 en recevant Le Havre (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 13h). De son côté, le promu est actuellement 11e et dispose d’une marge sur la zone de relégation, de quoi aborder ce déplacement sans pression.

Privé notamment de Maripan et Zakaria, Hütter présente un 3-4-2-1 avec une défense composée de Magassa, Kehrer et Salisu, Vanderson et Jakobs prenant les couloirs. Fofana et Akliouche forment le double pivot, derrière Ben Seghir et Golovin, au soutien de Ben Yedder. En face, le HAC est en 4-3-3 avec Kuzyaev, Ndiaye et Kechta dans l’entrejeu, tandis que le front offensif est composé de Sabbi, Casimir et Joujou.

Les compositions :

Monaco : Köhn - Magassa, Kehrer, Salisu - Vanderson, Fofana, Akliouche, Jakobs - Ben Seghir, Golovin - Ben Yedder.

Le Havre : Desmas - Sangante, Youté, Lloris, Opéri - Kuziaev, Ndiaye, Kechta - Sabbi, Casimir, Joujou.