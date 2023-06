Espagne : Gavi répond aux insultes

La suite après cette publicité

La scène avait scandalisé les médias espagnols. Alors que la Roja fêtait son triomphe en Ligue des Nations devant son public, le jeune Gavi avait été la cible d’un accueil hostile de la part d’une frange du public madrilène.

Le joueur du FC Barcelone avait commencé à se faire siffler et des « put…Barça » se sont fait entendre. Ce jeudi, le joueur a répondu à ces critiques. « Laissez chacun penser et faire ce qu’il veut, je suis tranquille. Je suis très calme et ma famille le sait. La vérité est qu’ils m’ont beaucoup soutenu, eux et l’équipe. Je leur en suis très reconnaissant », a-t-il confié, dans des propos relayés par Marca.

À lire

Espagne : l’accueil lamentable réservé à Gavi