LdC : le programme complet des demi-finales

Après les derniers quarts de finale du soir, on connait l’identité des 4 demi-finalistes de cette édition 2025/2026 de la Ligue des Champions. Vainqueur du Real Madrid (4-3) le Bayern Munich rejoint le PSG et l’Atlético de Madrid, tombeurs respectivement de Liverpool et du FC Barcelone hier soir. Idem pour Arsenal, qualifié malgré son nul face au Sporting CP.

La suite après cette publicité

On connaît désormais le programme intégral du dernier carré. Le PSG affrontera le Bayern Munich et recevra lors du match aller prévu le 28 avril. Le champion d’Europe en titre se rendra 8 jours plus tard à Munich. De l’autre côté du tableau, l’Atlético jouera Arsenal au Riyadh Air Metropolitano le 29 avril avant un retour à l’Emirates le 5 mai.

Le programme complet des demi-finales :

Matchs aller :

Mardi 28 avril, PSG - Bayern Munich

Mercredi 29 avril, Atlético Madrid - Arsenal

La suite après cette publicité

Matchs retour :

Mardi 5 mai, Arsenal - Atlético de Madrid

Mercredi 6 mai, Bayern Munich - PSG