Tottenham-Arsenal : les compositions officielles !

Arsenal se déplace ce dimanche dans l'écrin flambant neuf du rival honni du Nord de Londres, Tottenham. Une affiche toujours accompagnée d'une certaine électricité, bien que cette saison les éternels ennemis soient dans le dur. Les Lilywhites, dixièmes de Premier League au coup d'envoi de ce match de la 35e journée, vivent un exercice post finale de la Ligue des Champions des plus compliqué. Éjectés du Big five une bonne partie de la saison, les Spurs auront surtout une occasion d'offrir un peu de baume au cœur à leurs supporters. Avec seulement un point (et deux places) de plus, les Gunners auront peu ou proue le même objectif.

Pour ce match, José Mourinho aligne un 4-3-3. Hugo Lloris est bien évidemment dans les buts, derrière une ligne défensive composée de Ben Davies, Davinson Sánchez, Toby Alderweireld et Serge Aurier. Au milieu, Harry Winks est épaulé par Giovani Lo Celso et Moussa Sissoko. Enfin, l'attaque est menée par Harry Kane, Heung-min Son et Lucas Moura. Mikel Arteta reconduit lui le 3-4-3 aperçu face à Leicester. En l’absence de Bernd Leno, Emiliano Martínez est le dernier rempart. Sead Kolasinac, David Luiz et Shkodran Mustafi constituent le trio défensif. Tandis que le duo Dani Ceballos-Granit Xhaka est entouré par Kieran Tierney à gauche et Héctor Bellerín à droite. Devant, Nicolas Pépé est associé à Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang.

Les compositions des équipes :

Tottenham : Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Winks, Sissoko, Lo Celso - Lucas, Son, Kane.

Arsenal : Martínez - Kolasinac, Luiz, Mustafi - Tierney, Ceballos, Xhaka, Bellerín - Aubameyang, Lacazette, Pépé.