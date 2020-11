Monaco : les mots de Kevin Volland après le succès face au PSG

Un véritable exploit. Menée 2-0 à la pause dans ce match de la 11e journée de Ligue 1, l'AS Monaco a inversé la tendance en seconde période pour finalement battre le Paris Saint-Germain au Stade Louis-II (3-2). Arrivé cet été sur le Rocher, Kevin Volland a signé un doublé avant d'obtenir le penalty décisif transformé par Cesc Fabregas. Sur Téléfoot La Chaîne, l'ancien joueur du Bayer Leverkusen s'est donc réjoui de ce résultat positif.

«A la pause, le coach nous a dit : "vous avez peur ou quoi ?" Il nous a dit de jouer avec plus de passion, d'activité. C'était la clé en seconde période. (...) En deuxième mi-temps, on a eu plus de possession, on a changé le jeu et le match. Paris a souvent couru après le ballon et c'était important pour notre jeu. Je pense qu'on peut jouer dans ce style là. Il faut que l'on réussisse à faire ça pendant 90 minutes. Je suis vraiment fier de l'équipe aujourd'hui», a expliqué l'Allemand.