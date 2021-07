Droits TV : nouveau coup dur pour la Ligue 1 !

Le feuilleton des droits TV en Ligue 1 repart de plus belle. L'Équipe explique que, ce mardi matin, Canal + a transmis un courrier à la Ligue de Football Professionnel pour lui annoncer qu'il souhaitait se désengager de son contrat avec beIN Sports, qui lui sous-licencie deux affiches de Ligue 1 (samedi à 21h et dimanche à 1h) pour 332 M€ par an, et ce, jusqu'en 2024.

La chaîne cryptée a également envoyé en pièce jointe à la LFP une copie du courrier envoyé au groupe qatarien. Une communication dans laquelle C+ considère que beIN n'a pas rempli «ses obligations de contester» ledit contrat, alors que Mediapro avait distendu le marché, et, qu'en conséquence, il suspendait ses obligations contractuelles.

beIN Sports pense aussi à arrêter

Canal +, qui se considère totalement libéré contractuellement, ne compte ni diffuser la première journée de Ligue 1 (7-8 août), ni payer beIN Sports pour qu'il règle la première échéance du contrat à la Ligue (55 M€). Toujours d'après L'Équipe, beIN Sports, qui n'a pas souhaité faire de commentaires, pourrait lui aussi se désengager complètement auprès de la LFP.

Si tel était le cas, cette dernière n'aurait plus de diffuseur pour ces deux rencontres. Surtout, cela implique un manque à gagner dans un contexte où les clubs professionnels tirent la langue. On se dirige vers un traitement judiciaire de l'affaire. Jusqu'ici, les tribunaux ont toujours donné raison à la LFP. Qu'en sera-t-il cette fois ? Le football français retient son souffle...