Mikel Arteta espère des grands changements à Arsenal !

La saison d’Arsenal est on ne peut plus compliquée. Avec une neuvième place au classement, les hommes de Mikel Arteta (39 ans) ont du mal à enchaîner les victoires. Le technicien espagnol espère bien entamer une mini-révolution dès cet été pour redonner de la splendeur à son équipe. Mais cela passera par une qualification européenne, à la Ligue des champions si possible.

Mal parti pour accrocher les places qualificatives à la Ligue des champions en fin de saison, Arsenal espère y arriver en remportant la Ligue Europa. Et selon les informations du Times, avec une place en C1, Arteta aurait le pouvoir et l'argent nécessaire pour accélérer les changements au club. Cela pourrait lui permettre de rendre permanent le prêt de Martin Odegaard au Real Madrid et de renforcer l'équipe avec plusieurs recrues. Cela permettrait aussi au club de se soulager financièrement en pleine crise sanitaire. Mais en cas de non-qualification, le projet d'Arteta serait remis en question et il pourrait perdre le soutien Stan Kroenke, le propriétaire d’Arsenal.