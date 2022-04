Liga : le Betis assure face à Osasuna

Pour la 30eme journée de Liga, le Betis Séville, toujours sans Nabil Fekir suspendu, recevait Osasuna. Les Sévillans avaient l'occasion de revenir à un point du Barça, quatrième, mais avec deux matchs en moins. Et les hommes de Manuel Pelligrini ont parfaitement saisi leur chance dans ce match.

En l'absence de Fekir, c'est Juanmi qui s'est chargé de faire le job offensivement. L'ailier espagnol inscrivait un doublé (34e, 45e) et permettait à son équipe de gérer la seconde période. Malgré la réduction de l'écart de Budimir, le Betis déroulait et marquait deux autres buts grâce à Carvalho (82e) et Moreno (87e).