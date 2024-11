Rennes : officialisation imminente pour Jorge Sampaoli

C’est un dossier sur lequel nous vous avons dévoilé de nombreuses informations exclusives, et qui touchera à sa fin aujourd’hui. Selon nos informations, l’accord entre le club breton et Jorge Sampaoli est total. Les deux parties ont trouvé un terrain d’entente ces dernières heures pour un contrat allant jusqu’en juin 2026.

Le Stade Rennais devrait, toujours selon nos informations, officialiser l’arrivée de l’ancien entraîneur de l’OM dans les prochaines heures. Libre depuis un peu plus d’un an et son départ de Flamengo, Sampaoli va donc retrouver le championnat de France, lui qui avait quitté l’écurie phocéenne en 2022. Et il aura du pain sur la planche, avec sa nouvelle équipe qui pointe à une triste treizième place au classement de la Ligue 1…