AC Milan : tout est bouclé avec Chelsea pour le transfert d'Olivier Giroud !

En fin de contrat à Chelsea cet été, Olivier Giroud avait finalement prolongé d'une saison le 4 juin dernier grâce à une option activée par les dirigeants londoniens. Mais l'intention du champion du Monde 2018 n'était bien évidemment pas de rester dans la capitale londonienne. Barré par la concurrence cette saison du côté de Stamford Bridge, l'ancien Montpelliérain avait disputé 31 matches mais pas souvent dans la peau d'un titulaire (11 buts). Et son Euro avec les Bleus n'a rien arrangé au niveau du temps de jeu.

La suite après cette publicité

Avec le retour de Karim Benzema à la pointe de l'attaque tricolore, l'avant-centre de 34 n'a fait que deux apparitions et joué seulement 40 minutes (14 face à la Hongrie, 26 contre la Suisse). Le Championnat d'Europe terminé, Olivier Giroud a donc pu se concentrer sur son avenir, lui qui plaisait notamment à l'Inter et l'AC Milan en Italie. Et finalement, le principal concerné a fait son choix, et Chelsea a bien fait d'activer cette option pour le prolonger d'un an afin de récupérer quelques liquidités.

Contrat de deux ans en Lombardie

Comme le rapporte Sky Italia ce jeudi soir, l'AC Milan et Chelsea sont tombés d'accord pour le transfert d'Olivier Giroud dans les prochains jours. Dans cette opération, les Blues vont récupérer jusqu'à 2 millions d'euros (1M€ maintenant, et l'autre million en fonction de la prochaine qualification en Ligue des Champions et des apparitions du Français). Concernant son contrat, l'international français (110 sélections, 46 buts) va signer un contrat de deux ans avec un salaire annuel de 3,5M€ nets.

Si tout se passe bien, l'actuel joueur de Chelsea pourrait passer sa visite médicale la semaine prochaine, certainement lundi, avant de signer définitivement son contrat et de devenir un joueur de l'AC Milan. Car les médias transalpins sont formels : il ne reste plus que quelques documents à finaliser pour boucler l'affaire. À 34 ans, Olivier Giroud s'apprête donc à découvrir un nouveau pays, après la France et l'Angleterre.