PL : Haaland sacré meilleur joueur, Saka meilleur jeune

Ce mardi se déroulait les Professional Footballers’ Association Awards, une cérémonie où étaient récompensés les joueurs de Premier League les plus performants de la saison dernière. Et sans surprise, le titre de meilleur joueur a été donné à Erling Haaland. Le buteur norvégien de Manchester City avait battu le record de buts sur une saison de Premier League avec 36 réalisations en 35 matches, ce qui lui a permis d’être champion avec les Sky Blues. Élu par ses pairs, il a devancé ses coéquipiers John Stones et Kevin De Bruyne mais aussi les Gunners Martin Ødegaard et Bukayo Saka ainsi qu’Harry Kane l’ancien joueur de Tottenham.

Le titre de meilleur jeune est logiquement revenu à Bukayo Saka qui a crevé l’écran avec Arsenal. Enfin, pour ce qui est du onze type, on retrouve cinq joueurs de Manchester City avec Erling Haaland, Rodri, Ruben Dias, John Stones et Kevin De Bruyne. Il y a aussi quatre joueurs d’Arsenal avec Aaron Ramsdale, William Saliba, Martin Ødegaard et Bukayo Saka. Harry Kane (Tottenham) et Kieran Trippier (Newcastle) complètent le onze.