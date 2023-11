CdM 2022 : Lionel Messi n’a jamais eu peur de Kylian Mbappé

Lundi dernier, à Paris, Lionel Messi a une nouvelle fois remporté le Ballon d’Or. Histoire de récompenser l’incroyable campagne de l’Argentine en Coupe du Monde, conclue de la plus belle des manières pour la Pulga avec une victoire emblématique contre les Bleus de Kylian Mbappé. Si ce dernier aura donné du fil à retordre à l’Albiceleste, le meneur de jeu de l’Inter Miami a pourtant confié à France Football n’avoir jamais douté des siens, et ce malgré l’égalisation inespérée du récent 3e au Ballon d’Or. «On avait vraiment confiance en nous. Au fond de moi, j’étais convaincu que nous allions être champions du monde, quoi qu’il arrive. Cette égalisation fut un coup dur, mais on avait déjà connu le même scénario face aux Pays-Bas, et, au lieu de s’écrouler, l’équipe a réalisé à nouveau une très bonne prolongation. Bien sûr, c’est terrible de se faire rejoindre au score comme cela en fin de match, mais nous avons su rester calmes par rapport à cette situation.»

Lionel Messi est également revenu sur l’exploit individuel d’Emiliano Martinez, qui a contrarié Randal Kolo Muani dans les ultimes secondes de la rencontre : «Lorsque j’ai mis le 3-2, je me suis dit que, cette fois-ci, c’était fini, que nous allions être champions du monde et que plus rien ne pouvait nous arriver car il ne restait plus beaucoup de temps. Mais la France a égalisé sur penalty et il y a ce sauvetage de "Dibu"… Ça s’est passé tellement vite, je n’ai pas bien vu de là où je me trouvais. D’autant qu’après cet arrêt, on est aussitôt repartis en contre-attaque. Sincèrement, je ne me suis pas bien rendu compte de ce qui s’était passé sur le coup. Ce n’est qu’après, en revoyant les images, que j’ai réalisé à quel point Dibu avait été décisif.»