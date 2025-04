Ligue des Champions : l’Inter Milan nage en pleine crise avant d’affronter le FC Barcelone

Depuis l’arrivée de Simone Inzaghi sur son banc, l’Inter Milan a quelque peu retrouvé son lustre d’antan. Après de belles années sur le banc de la Lazio Rome, l’entraîneur de 49 ans a tout remporté avec les Nerazzurri sur le sol italien. Stabilisant l’Inter au sommet du football italien, l’ancien attaquant souhaite désormais aller chercher le Graal en Ligue des Champions. Après un échec en finale face à Manchester City en 2023, le club lombard a une opportunité de retourner en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs cette saison.

En effet, après avoir éliminé le Bayern Munich au terme d’un quart de finale maîtrisé, les Interistes affronteront le FC Barcelone en demi-finale de C1. Un duel juteux qui rappelle les joutes Mourinho-Guardiola au début des années 2010 et qui sera très intéressant à regarder tant les dynamiques entre les deux équipes se sont inversées dernièrement. Brinquebalant il y a quelques mois, le Barça est redevenu une machine huilée et sort d’une finale éprouvante mais réussie face au Real Madrid en Coupe du Roi. De son côté, l’Inter Milan, impeccable au fil de la saison, traverse actuellement sa plus grosse période de doute depuis quelque temps.

Trois défaites lors des trois derniers matches pour l’Inter Milan

En effet, défaits hier face à la Roma (0-1), les Milanais restent sur trois défaites de suite avec les revers précédents face à Bologne et l’AC Milan en demi-finale retour de Coupe d’Italie. La dernière fois que l’Inter avait perdu trois matches de suite, c’était en 2012 lorsque Ranieri, actuel entraîneur de…l’AS Rome, était sur le banc lombard. Une crise est même évoquée par la presse transalpine depuis la défaite de la veille contre les Giallorossi. La Gazzetta dello Sport pointe deux facteurs à cette période de turbulences pour les coéquipiers de Lautaro Martinez. Selon la publication italienne, les joueurs de l’Inter sont dans un état de fatigue mentale et physique assez inédit à cause de l’enchaînement des rencontres.

Dans un second temps, l’Inter est également en délicatesse en raison de quelques blessures cruciales. En attaque, l’absence de Marcus Thuram se fait ressentir. Alors que ni Correa, ni Arnautovic, ni Taremi ne semblent être des alternatives crédibles, l’allant offensif des Nerazzurri s’est envolé et l’absence du Français pèse également sur Martinez, bien moins prolifique sans son compère d’attaque. En défense, la sortie sur blessure de Benjamin Pavard ne laisse rien augurer de bon pour la suite, comme l’a indiqué Inzaghi à l’issue de la rencontre d’hier : «Pavard s’est fait une entorse à la cheville gauche, qui s’est retournée lorsqu’il est sorti du terrain. Il est maintenant sur le lit, nous verrons dans les prochains jours comment il va. Nous avons dû faire un changement qui nous a pénalisés.» Vous l’aurez compris, l’Inter ne va pas affronter le FC Barcelone dans une forme optimale, même si ce genre de rendez-vous est généralement le bon moment pour se relancer…