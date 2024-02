Vidéo : l’énorme boulette d’Alisson qui plombe Liverpool contre Arsenal

En déplacement à Londres pour y défier son dauphin Arsenal ce dimanche en Premier League, Liverpool y a laissé des plumes. Menés après l’ouverture du score de Saka (14e), les Reds avaient réagi en profitant d’une étourderie de Gabriel juste avant la pause (45+3e), avant d’être eux même plombés par Alisson en seconde période.

Sur un long ballon pourtant anodin de son compatriote Gabriel, le portier brésilien a quitté son but de façon assez hasardeuse, profitant cette fois à son autre compatriote : Gabriel Martinelli. En loupant le ballon, Alisson a ainsi esquissé les contours de la défaite des Reds et permis à l’ailier d’Arsenal de donner l’avantage à son équipe. Finalement, Trossard a même enfoncé le clou en fin de rencontre en inscrivant le but du 3-1. Une sale soirée pour Alisson.