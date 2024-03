Premier League : Manchester City et Chelsea menacés d’expulsion

La Premier League ne plaisante pas. Depuis quelques mois, plusieurs clubs sont dans le viseur des instances dirigeantes britanniques. Le 17 novembre, Everton a écopé de 10 points de pénalité pour avoir enfreint les règles de rentabilité et de durabilité du championnat anglais. Mais les Toffees ont fait appel et la sanction a finalement été réduite à 6 points de pénalité. Cette semaine, Nottingham Forest a, à son tour, été rattrapé par la patrouille.

La suite après cette publicité

Plusieurs clubs sanctionnés cette saison

L’écurie anglaise a commis plusieurs infractions. Elle a notamment dépassé la limite de pertes autorisées par les autorités financières anglaises. Pour toutes ces raisons, Forest a donc écopé de 4 points de pénalité. Une décision qui a provoqué la colère du club, classé à la 18e place. Cela n’a pas de quoi rassurer Chelsea et Manchester City, qui sont aussi dans le viseur de la Premier League.

À lire

Aymeric Laporte toujours amer envers Pep Guardiola

Ce n’est pas un secret, les Skyblues sont accusés d’avoir enfreint 115 règles liées au fair-play financier. C’est bien plus que Nottingham Forest et Everton. Les champions d’Angleterre, qui ont déjà déposé un recours il y a quelques mois, contestent avec véhémences les accusations portées en février 2023. Une commission indépendante va commencer à étudier l’affaire à la fin de l’automne. Le verdict devrait être rendu à l’été 2025. Du côté de Chelsea, on a aussi du souci à se faire.

La suite après cette publicité

City et Chelsea risquent gros

Les malversations commises durant l’ère Roman Abramovich ont été signalées l’été dernier. The Sun explique que des agents ont été payés par les Blues à partir de comptes qui n’appartiennent pas au club. Conscient de cela, Todd Boehly avait mis 150 M£ (environ 175 millions d’euros) de côté pour couvrir des frais juridiques liés à cette affaire. Dans de sales draps, les Londoniens et les Mancuniens ont appris une bien mauvaise nouvelle.

The Sun explique qu’ils ont été avertis qu’ils pourraient être expulsés de la Premier League si jamais ils étaient reconnus coupables. Une sanction ultime et radicale que craignent les deux écuries. En attendant de savoir à quelle sauce ils vont être mangés, Manchester City et Chelsea patientent et préparent leur défense en coulisses. Le match ne fait que commencer…