JT Foot Mercato : Tottenham planifie un mercato de choc

Les Spurs préparent l'avenir

Antonio Conte a déjà planifié les objectifs des prochains mercatos de Tottenham. La première intention des Spurs les prochains mois sera de trouver un remplaçant de taille à Hugo Lloris. Le portier et capitaine du club londonien approche de la retraite, mais surtout de la fin de son contrat qui expire en 2024. Et Antonio Conte rêverait de recruter Jan Oblak d’après l'Evening Standard. Surtout, la principale mission de Tottenham est de prolonger Harry Kane. À un an de la fin de son contrat, le buteur vedette des Three Lions pourrait être tenté de découvrir un nouveau championnat. Selon les dernières informations obtenues par Bild, le Bayern Munich n’a pas refermé le dossier d’Harry Kane. Pour les dirigeants bavarois, c’est le successeur idéal de Robert Lewandowski. Enfin, Antonio Conte a tranché pour l’avenir de Dejan Kulusevski. Le Suédois prêté par la Juventus Turin depuis janvier 2021 va définitivement rester à Londres. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, les Spurs vont lever son obligation d'achat d'un montant de 35 millions d'euros. Et pour y arriver, il faut que l'ailier de 22 ans participe à 20 matchs de Premier League et que le club se qualifie pour la Ligue des champions.

Des changements à la Juve

La Juventus veut bousculer son effectif pendant le prochain mercato. La Gazzetta dello Sport dévoile de sacrés noms qui seraient sur les tablettes des Piémontais. Marco Asensio, Antoine Griezmann et Christian Pulisic sont ainsi convoités, et leur situation contractuelle ou sportive font d'eux des pistes plutôt crédibles. Ce n’est pas tout, selon le quotidien, en défense, les noms de Gabriel, Benoît Badiashile et Pau Torres sont sortis, alors que pour les côtés, des joueurs comme Alejandro Grimaldo, Ramy Bensebaini et du polyvalent Evan Ndicka pourraient débarquer à Turin.

Paul Pogba sort du silence

Paul Pogba s’est longuement confié au média GQ Italia. L'interview a été publiée ce jeudi. La Pioche a expliqué qu'il restait positif face au scandale .«J'ai toujours été comme ça, naturellement. Je suis une personne positive. Et peut-être que les gens au final aiment les gens positifs.» De quoi certainement l'aider à surmonter les diverses épreuves qu'il a vécues cette année. Le joueur de 29 ans en a surtout profité pour évoquer son retour à la Juve. «J'aime penser et dire que c'est mon cœur qui a fait le choix. C'était peut-être aussi le bon moment pour revenir ici. Les trois dernières années à Manchester, également marquées par les blessures, ne se sont pas déroulées comme je le souhaitais», confia-t-il. Enfin il assure vouloir rapidement retrouver les terrains, avec la Juve et les Bleus. Son véritable objectif à long terme est d'aider l’équipe nationale «pendant encore de nombreuses années».