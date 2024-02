Le PSG a voulu créer sa Superligue, l’OM met le feu à la presse française

La Superligue à la parisienne

Dans les pages intérieures de L’Équipe ce matin, on apprend qu’en 2020, Nasser al-Khelaïfi et Andrea Agnelli, l’ancien patron de la Juventus Turin, ont réfléchi à un projet de nouvelle compétition européenne, appelé Bohr. Le PSG a donc pensé créer sa Superligue aussi. D’après nos confrères, ce n’était pas juste une idée de quelques mois, puisqu’ils avaient bien travaillé sur le sujet, ils ont même pu lire un document d’une trentaine de pages qui décrit les contours sportifs de cette épreuve, mais aussi son business plan. Ils ont fait travailler la société britannique O & O pour élaborer cette nouvelle compétition. Il y avait donc deux projets de Superligue distincts pendant la période Covid. Le PSG s’est pourtant toujours publiquement opposé au plan mis en avant par le Real Madrid et le FC Barcelone.

Marseille cherche la lumière

Rien ne va plus à l’OM ! Ça fait un moment qu’on vous présente les déboires marseillais semaine après semaine. Et bien depuis quelques heures c’est encore plus la crise dans le club phocéen, il y a pas mal de changements, encore, et ça fait les gros titres un peu partout en France. Dans nos kiosques par exemple, on peut retrouver Pablo Longoria sur la première page de La Provence, qui présente l’OM «en pleine tempête». Le média a même ouvert un onglet spécial en Une de son site intitulé «crise à l’OM». Il faut dire qu’avec le futur limogeage de Gennaro Gattuso, qui avait lui-même succédé à Marcelino, Pablo Longoria vient de connaître son deuxième échec de la saison concernant le poste d’entraîneur. Le club marseillais est même sur la Une du Parisien, qui normalement, met surtout le PSG en avant. Comme l’écrit sur sa Une La Marseillaise, on va avoir le droit à un quatrième coach pour l’OM cette saison. Le successeur de Gattuso, on peut le voir sur ce journal, mais aussi dans L’Équipe, ce serait Jean-Louis Gasset. Selon nos informations, c’est bien le technicien français de 70 ans qui est ciblé par l’état-major olympien pour relancer cette équipe à la dérive. Mais bon, ce sera une mission de courte durée, car, toujours d’après nos informations, Pablo Longoria et ses équipes ont déjà plusieurs noms en tête pour la rentrée prochaine. Parmi eux, celui de Paulo Fonseca, en poste au LOSC.

Pep a un poids sur la conscience

Les médias anglais ont analysé la dernière conférence de presse de Pep Guardiola. Les journalistes sur place ont voulu revenir sur l’interview de Kalvin Phillips dans laquelle il a admis que les propos du coach de City sur son surpoids à son retour de la Coupe du monde avec l’Angleterre en décembre 2022 avaient « porté un coup dur à sa confiance». «Il avait raison de le faire, mais il y a différentes manières de procéder», avait déclaré le joueur de 28 ans. Du coup, hier, Pep Guardiola a présenté des excuses tardives à Kalvin Phillips. Je vais vous lire sa réponse complète : «je suis vraiment désolé. Je lui présente mes excuses. Mais je lui en ai parlé avant».