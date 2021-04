Le PSG veut piller la Juventus pour remplacer Kylian Mbappé, José Mourinho se moque d'Ole Gunnar Solskajer

La suite après cette publicité

L'avenir de Mbappé fait des émules

En Italie, c'est du mercato qui s'affiche en Une de Tuttosport, ce matin! Alors qu'hier la presse transalpine rapportait que rien n'allait plus entre Paulo Dybala et la Juventus, le quotidien turinois nous apprend qu'il y a un billard à trois bandes entre le PSG et la Vieille Dame. En effet, le Real Madrid ne lâche pas Kylian Mbappé d'une semelle alors que le Français n'a toujours pas prolongé avec le club de la capitale. Si le champion du Monde 2018 venait à quitter Paris cet été, les Rouge et Bleu voient grand pour le remplacer ! Et évidemment, c'est Cristiano Ronaldo qui est évoqué. La Juve pourrait laisser filer le Portugais en échange de Mauro Icardi qui plait beaucoup dans le Piémont. D'ailleurs, de son côté, L'Équipe nous apprend que le buteur argentin veut quitter Paris cet été. Cette fois, c'est Paulo Dybala qui est évoqué pour remplacer l'ancien intériste ! Bref, l'avenir de CR7, d'Icardi et de Dybala est lié à celui de Kylian Mbappé. L'été s'annonce chaud sur le mercato…

José Mourinho se paye Ole Gunnar Solskjaer

En Angleterre, comme souvent les saillies de José Mourinho en conférence de presse font les gros titres. Alors que Tottenham reçoit Manchester United, ce dimanche, le Portugais, qui a aussi entraîné les Red Devils a chargé son homologue mancunien. Mourinho est le dernier entraîneur de Manchester a avoir soulevé un trophée et forcément avant de les affronter il a tenu à le rappeler. Comme le résume The Guardian sur sa couverture : «Mourinho oppose Solskjaer à Ferguson au sujet de l'"ego" du trophée.» En effet, le Norvégien a déclaré que remporter des trophées était «plus une question d'ego de la part des autres managers». Loin d'être l'avis de Mourinho qui prend pour exemple la légende de United, Sir Alex Ferguson. «C'est son opinion. Je suis sûr que son grand patron Sir Alex avait une opinion différente à ce sujet. Mais je respecte ce que Solskjaer pense. Je pense différemment», a déclaré Mourinho. Forcément les tabloïds font monter la sauce avant ce choc, à l'image du Daily Mirror qui placarde en gros sur sa Une : «Demandez à Fergie si les trophées sont importants» ! De son côté, le Daily Telegraph reprend les intentions d'Ole Gunnar Solskjaer qui exhorte ses joueurs à ne pas se «faire avoir» par les déclarations de Mourinho dans la presse. Bref, cela promet pour le match à Tottenham dimanche…

L'Espagne s'enflamme pour le Clasico

En Espagne, la péninsule ibérique est en ébullition ce matin avant le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone (21h à suivre en direct sur notre site) ! Alors que les deux équipes sont aux coudes à coudes avec l'Atlético de Madrid en tête du championnat, Sport s'enflamme et estime que «la Liga est en jeu !» En effet, les deux équipes peuvent prendre une belle option en cas de victoire dans ce choc. Car le Real dispose de 63 points au classement et le Barça 65. Ce qui inquiète aussi le journal catalan c'est que Lionel Messi n'a toujours pas annoncé de quoi son avenir sera fait et qu'il pourrait jouer son dernier Clasico ce soir. De son côté, L'Esportiu veut voir un «grand changement» en Liga ! Pour Mundo Deportivo c'est un «Clasico décisif» pour le titre. Enfin, Marca s'enthousiasme de voir ces deux équipes s'affronter, avec de nombreux duels à scruter à la loupe.