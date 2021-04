Rien ne va plus entre Paulo Dybala et la Juventus, le duel Benzema-Messi enflamme déjà la presse espagnole

La suite après cette publicité

Le torchon brûle entre Dybala et la Juve

Comme nous vous l'annoncions il y a quelques jours, Paulo Dybala est bel et bien sur la liste des transferts de la Juventus pour l'été prochain. L'attaquant argentin, qui ne joue pas beaucoup cette saison sous les ordres d'Andrea Pirlo, vit sans doute ses dernières heures du côté de Turin. La Gazzetta dello Sport confirme cela dans son édition du jour et va même plus loin. Pour le média au papier rose, le torchon brûle entre les deux parties. Rien ne va plus et la tension serait à son maximum. La Juventus voudrait qu'avant son départ, l'Argentin prolonge son contrat afin de faire gonfler le prix pour cet été. Chose que ne serait pas prête à accepter la Joya, qui pourrait menacer de rester jusqu'à la fin de son bail en 2022 et partir libre dans un peu plus d'un an. Bref, le divorce est consommé et reste désormais à savoir comment tout cela va se terminer.

Les chiffres fous du duel Benzema-Messi

C'est l'affiche du week-end en Europe ! Le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone a lieu demain soir (21h) au stade Alfredo Di Stefano de Madrid. Un duel pour le titre en Liga, mais aussi un duel de stars sur la pelouse entre Karim Benzema et Lionel Messi. D'ailleurs, la presse espagnole s'enflamme déjà pour ce choc de géants. Marca estime notamment que les deux leaders d'attaque «arrivent lancés pour ce Clasico». Benzema a inscrit 18 buts cette saison en Liga et reste sur 7 matches de championnat consécutifs avec au moins une réalisation au compteur. Alors que de son côté, Messi est l'actuel meilleur buteur de la Liga avec 23 pions. La Pulga en a même inscrit 16 sur ses 13 dernières sorties. Bref, le sort des deux équipes passera par l'efficacité de leur star.

La victoire de la Roma fait parler

Alors que Manchester United, Villarreal et le Slavia Prague ont pris une option sur les demi-finales de la Ligue Europa hier soir en réalisant une bonne opération à l'extérieur, l'Ajax Amsterdam, de son côté, est tombé dans son antre. Les Néerlandais ont été balayés par l'AS Roma (1-2) alors qu'ils menaient 1-0 et ont même eu la balle du break en début de seconde période. Mais Tadic a échoué lors de son penalty face à Pau Lopez. «Un scénario qui fait mal», selon AD Sportwereld ce matin. D'autant qu'après ce penalty repoussé, les Romains ont renversé la situation pour s'imposer. C'était «Romagnifique» pour l'édition romaine du Corriere dello Sport. Reste désormais à confirmer ce résultat dans une semaine à domicile.