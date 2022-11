Belgique-Canada : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Après le match nul entre le Maroc et la Croatie (0-0) en fin de matinée, la Belgique et le Canada s'opposent au Ahmad bin Ali Stadium d'Al Rayyan avec l'ambition de s'emparer de la première place du groupe F (un match à suivre en direct commenté sur FM à partir de 20h). Troisièmes en 2018, les Belges ne veulent cette année que la finale. En face, le Canada tentera de faire bonne figure et de marquer un premier but historique pour sa deuxième participation à un Mondial, après 1986 (3 défaites, 0 but marqué).

Pour l'entrée en lice des Diables Rouges, Roberto Martinez opte toujours pour un 3-4-2-1. Courtois est dans le but, Dendoncker accompagne Alderweireld et Vertonghen, alors que Castagne, Tielemans, Witsel et Carrasco sont présents derrière le duo De Bruyne-Eden Hazard. Blessé à la cuisse et forfait pour ce match, Romelu Lukaku est remplacé par Michy Batshuayi à la pointe de l'attaque. En face, le Canada de l'Anglais John Herdman se présente en 4-3-3, avec le Munichois Alphonso Davies et le Lillois Jonathan David alignés aux avant-postes aux côtés de Tajon Buchanan, l'attaquant de Bruges.

Les compositions d'équipes :

Belgique : Courtois - Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen - Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco - De Bruyne, E. Hazard - Batshuayi

Canada : Borjan - Johnston, Vitoria, Miller, Laryea - Hoilett, Eustaquio, Hutchinson - Buchanan, J. David, Al. Davies

