Ligue des Champions

PSG : Kvaratskhelia a permis de battre un record vieux de 27 ans

Par Valentin Feuillette
1 min.
Khvicha Kvaratskhelia @Maxppp
PSG 5-2 Chelsea

Le PSG a encore écrit l’histoire en Ligue des Champions mercredi soir contre Chelsea (5-2), en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Avec les contributions décisives de ses remplaçants, et notamment Khvicha Kvaratskhelia, le club francilien a inscrit son neuvième but de la saison grâce à des joueurs entrés en cours de jeu, devenant la première équipe à atteindre ce total depuis Kaiserslautern en 1998-1999.

Alors que Luis Enrique change régulièrement de onze de départ cette saison en raison des pépins physiques, cette statistique illustre la profondeur et l’impact du banc parisien. Des entrées comme celle du Géorgien ont non seulement transformé le cours du match contre les Blues, mais montrent aussi que le PSG peut compter sur ses remplaçants pour changer le rythme et sceller des victoires cruciales en Ligue des Champions.

Pub. le - MAJ le
