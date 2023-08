Le PSG intensifie ses menaces envers Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Au fur et à mesure que l’été avance, et que la date de fin du mercato approche, la pression commence logiquement à monter entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Pour l’instant, le dialogue est toujours rompu entre le capitaine de l’équipe de France et la direction parisienne. Mais le club de la capitale n’a plus que trois semaines pour trouver une solution et n’entend pas changer d’avis, Kylian Mbappé devrait alors encore être écarté pour le retour de la Ligue 1, ce week-end.

Selon les informations de L’Équipe, la situation n’est pas près de changer et la direction du Paris Saint-Germain entend intensifier les sanctions envers son attaquant. La possibilité de voir Kylian Mbappé "disputer" une saison blanche n’est donc plus vraiment à exclure. Le club est d’ailleurs prêt à rester sur ses positions alors que le capitaine des Bleus doit disputer l’Euro 2024 à la fin de la saison et qu’une participation aux Jeux Olympiques de 2024 aussi, à Paris, reste une possibilité.

À lire

PSG : le clan Mbappé souffre en silence

Luis Enrique s’est rangé derrière le PSG

Mais le PSG compte faire bloc face au clan Mbappé. Indécis à ce sujet jusqu’à présent, Luis Enrique a décidé de se ranger derrière sa direction et la position de Nasser Al-Khelaïfi, l’Espagnol soutiendrait maintenant les décisions prises par le club. Avec l’arrivée de Gonçalo Ramos, pour offrir une solution offensive à son nouveau manager, le club commence déjà à bâtir une nouvelle équipe sans Kylian Mbappé, alors qu’il était annoncé comme la star du projet il y a moins d’un an.

La suite après cette publicité

À travers l’arrivée de Ramos, Nasser Al-Khelaïfi avait d’ailleurs lancé une pique à Kylian Mbappé, en assurant qu’il serait le nouvel attaquant du Paris Saint-Germain. «Ce sont ces types de joueurs qui sont l’avenir de notre grande institution». Le divorce semble donc tout proche entre l’enfant de Bondy et le club parisien. Le signe d’une terrible fin pour les deux parties, alors que le Real Madrid attend encore avant d’attaquer.