Séville FC : Ivan Rakitic traverse le jour le plus dur de sa carrière

Le licenciement d’un entraineur n’est jamais chose aisée dans le football. Bien que certains dirigeants se montrent impatients et évincent rapidement leurs tacticiens, la situation sportive de certaines équipes appellent au changement. C’est le cas du Séville FC. Seizièmes de Liga, les Andalous ont été éliminés de n’importe quelle joute européenne cette saison en ayant terminé quatrième de leur poule en Ligue des Champions. Un terrible affront qui a coûté son poste à Diego Alonso ce samedi. Pour rappel, le technicien uruguayen était arrivé sur le banc des Blanquirrojos le 10 octobre dernier.

Son éviction, intervenue ce samedi suite à une défaite fatale contre Getafe (0-3) à domicile, a fait l’effet d’une bombe dans le vestiaire sévillan. Ivan Rakitic s’est d’ailleurs exprimé à l’issue de la rencontre et a fait part de sa tristesse : «c’est probablement le jour le plus triste de toute ma carrière. Nous consacrerons 24 heures sur 24 au travail, nous ne pensons qu’à battre Grenade et à nous en sortir. C’est de notre faute. Quand ça ne marche pas, je me mets ici et il n’y a pas de problème. «Nous ferons tout pour redresser la situation. Nous ne pouvons pas expliquer cela, nous remercions le technicien pour le travail, même si cela n’a finalement pas pu être le cas. Il n’y a pas d’autre choix que de se lever et de se regarder les visages. C’est le jour le plus dur de ma carrière, on promet de se lever.»