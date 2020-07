Premier League : le final complètement fou de la course au Big Four

En Angleterre, les places qualificatives en Ligue des Champions valent cher, et ce, encore plus qu'ailleurs. À 5 journées de la fin de la Premier League, seul Liverpool est assuré de participer à la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Champions d'Angleterre, les Reds ont roulé sur le championnat et peuvent finir la saison avec plus de 100 points s'ils se montrent impliqués jusqu'à la fin. Derrière, Manchester City (2e) est en ballottage très favorable. Avec 8 points d'avance sur son plus proche poursuivant Leicester et comptant 11 longueurs sur le cinquième Manchester United, l'équipe de Pep Guardiola n'a plus que 4 points à glaner. Cependant, les Sky Blues sont sous la menace d'une suspension de deux ans de toutes compétitions européennes. Si le 11 juillet cette sanction est confirmée, la cinquième place du championnat se retrouverait donc qualificative en C1. Un événement qui pourrait avoir son importance. Cependant, rien n'est acquis et à l'heure actuelle, seulement la troisième et la quatrième place sont qualificatives en Ligue des Champions. Quatre équipes sont pleinement en lice même si deux autres sont encore mathématiquement dans le coup.

Ainsi, Leicester (3e, 58 points), Chelsea (4e, 57 points), Manchester United (5e, 55 points) et Wolverhampton (6e, 52 points) semblent les mieux armés pour se qualifier. Pour Arsenal (7e, 49 points) et Sheffield United (8e, 48 points), il faudrait un gros concours de circonstances. Ces deux équipes semblent davantage se destiner pour la lutte en Europa League (même si une sanction de Manchester City faciliterait et relancerait les choses). Dès lors, les rencontres des quatre principaux concernées s'annoncent cruciales. Et le moindre que l'on puisse dire c'est que Leicester aura fort à faire. Avec seulement 4 victoires lors de leurs 12 matches de Premier League disputés en 2020, les Foxes sont en difficulté sur la deuxième partie de saison. Et les prochaines échéances ne vont pas aider. Avec trois déplacements compliqués face à Arsenal et Tottenham qui jouent l'Europe et Bournemouth qui joue le maintien, la bande de Brendan Rodgers devra aussi recevoir le surprenant promu Sheffield United. Quatre prochains matches où il faudra tout donner pour conserver une troisième place qui s'est fragilisée depuis plusieurs mois.

La dernière journée comme juge de paix ?

Un point derrière au classement, Chelsea rêve bien de podium. L'équipe de Frank Lampard pourra au moins y monter provisoirement ce mardi. Pour cela il faudra gagner sur la pelouse de Crystal Palace. Outre ce déplacement chez les Eagles, le club londonien affrontera Sheffield United qui doit encore jouer une place en Europe. Cependant, derrière c'est différent. Les matches contre Norwich City (J36) et Liverpool (J37) pourraient intervenir contre des adversaires démotivés. Tout dépendra du contexte mais Norwich City pourrait être déjà relégué tandis que Liverpool pourrait se relâcher à l'image de sa lourde défaite contre Manchester City (4-0). Le calendrier le plus clément est sans doute celui de Manchester United. Certes, le déplacement à Aston Villa (J34) ce jeudi sera compliqué face à un candidat au maintien et la situation sera sûrement la même lors de la réception de West Ham (J37). Néanmoins, les matches contre Southampton et Crystal Palace seront contre des équipes maintenues et n'ayant rien à jouer.

Enfin Wolverhampton aura aussi un calendrier plus abordable. Les deux prochains matches contre Sheffield United et Everton ne seront pas si évidents, mais le déplacement à Burnley (J36), puis la réception de Crystal Palace (J37) seront sûrement moins tendus contre des adversaires maintenus et lâcher de la course à l'Europe. Si ces quatre équipes se tiennent toujours en respect d'ici quatre journées, on pourrait avoir un final de toute beauté. En effet, le 26 juillet à 17h se tiendra l'ultime journée de Premier League et deux affiches seront particulièrement scrutées. Leicester City recevra Manchester United tandis que Wolverhampton se déplacera sur la pelouse de Chelsea. Le Big Four pourrait alors se jouer sur le gong.

Les calendriers des candidats au Big Four :

Leicester : Arsenal (extérieur, J34, 07/07, 21:15), Bournemouth (extérieur, J35, 12/07, 20:00), Sheffield United (domicile, J36, 16/07, 19:00), Tottenham (extérieur, J37, 19/07, 17:00) et Manchester United (domicile, J38, 26/07, 17:00)

Chelsea : Crystal Palace (extérieur, J34, 07/07, 19:00), Sheffield United (extérieur, J35, 11/07, 18:30), Norwich City (domicile, J36, 14/07, 21:15), Liverpool (extérieur, J37, 22/07, 21:15) et Wolverhampton (domicile, J38, 26/07, 17:00)

Manchester United : Aston Villa (extérieur, J34, 09/07, 21:15), Southampton (domicile, J35, 13/07, 21:00), Crystal Palace (extérieur, J36, 16/07, 21:15), West Ham (domicile, J37, 22/07, 19:00) et Leicester (extérieur, J38, 26/07, 17:00)

Wolverhampton : Sheffield United (extérieur, J34, 08/07, 19:00), Everton (domicile, J35, 12/07, 13:00), Burnley (extérieur, J36, 15/07, 19:00), Crystal Palace (domicile, J37, 20/07, 21:15) et Chelsea (extérieur, J38, 26/07, 17:00)