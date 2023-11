OGC Nice : les Aiglons de Francesco Farioli continuent de s’envoler !

Depuis sa nomination au poste d’entraîneur de l’OGC Nice le 30 juin 2023, de l’eau a coulé sous les ponts pour le jeune tacticien italien, Francesco Farioli (34 ans). Arrivé sur la Côte d’Azur avec un profil très particulier de «surdoué du football» malgré sa faible réputation en France, le natif de Barga a mis tout le monde d’accord plus de quatre mois après avoir posé ses bagages à l’Allianz Riviera. Après onze journées disputées de Ligue 1, l’OGC Nice pointe toujours en tête du championnat avec sept victoires et quatre matchs nuls. Les Aiglons sont toujours invaincus et s’offrent même le luxe d’être la meilleure défense d’Europe avec un Dante toujours aussi infatigable et un Jean-Clair Todibo qui continue de se développer.

«C’est très solide, on a fait beaucoup de bonnes choses avec le ballon. On a touché le ballon 36 ou 37 fois dans la surface adverse et ça c’est très facile. On créer beaucoup et on concède très peu d’occasions. Les efforts des joueurs, même à dix, ont été fantastiques. Concernant Boga, c’est l’un de ses meilleurs matchs. Ce qu’il fait en un contre un avec le ballon, sa capacité à dribbler et entrer dans la surface adverse. Au-delà, ses efforts et sa capacité à travailler avec l’équipe avec ou sans ballon, c’est fantastique. On a beaucoup parlé de Boga mais parlons de Diop qui a défendu comme latéral et à attaquer alors qu’on était à dix. Cette équipe est travailleuse, les joueurs veulent tout donner sur le terrain. Si on obtient tous ces résultats, c’est qu’on a du talent et qu’on fait du bon boulot sur le terrain», a longuement détaillé Francesco Farioli après la victoire de son équipe au micro de Prime Video dimanche.

Des leaders qui confirment !

Avec 25 points en 11 matches de Ligue 1 cette saison, Nice affiche son deuxième total le plus élevé à ce stade sur les 45 dernières années, derrière 2016/17. Une forme tonitruante permise grâce aux méthodes signées Farioli, un constat partagé par le leader du milieu Khéphren Thuram : «Si l’on a pleinement intégré les préceptes du coach Farioli ? Ca fait un moment qu’il est là, on travaille toutes les semaines avec lui, il essaye d’inculquer ses valeurs, ce qu’il veut voir sur le terrain. On le fait de mieux en mieux, tout n’est pas encore parfait donc on ne va pas s’enflammer mais on espère que l’on va encore progresser. Où est-ce qu’on peut progresser ? Dans tous les domaines, défensivement, offensivement, on peut toujours progresser dans le football», a déclaré le milieu français au micro de Prime Video. A noter que Nice est également la deuxième meilleure équipe de Ligue 1 en occasions créées par match.

Buteur contre le Stade Rennais dimanche soir (45e), Jérémie Boga a lui aussi rendu hommage au coach italien pour lui avoir redonné confiance : «Dieu merci, la forme physique est là, au niveau des statistiques ça s’améliore aussi, après c’est un travail d’équipe, je me suis bien intégré à ce collectif et je suis très heureux de mes performances et de celles de l’équipe. Je pense que mentalement on a les capacités, on a un groupe solide, on travaille beaucoup à l’entrainement, on a la tête sur les épaules, et match par match, on se dit qu’on va essayer de gagner les matches. Je savais déjà où je mettais les pieds en arrivant ici, j’ai beaucoup parlé avec Ghislofi et le coach, je connaissais la philosophie de jeu et je suis très content. Je n’ai pas été surpris, je l’ai connu à Sassuolo et je comprends tout ce qu’il me demande, il parle en anglais mais on parle aussi en italien», a analysé l’international ivoirien. Prochain duel pour les Aiglons vendredi prochain dans l’Hérault face à Montpellier.