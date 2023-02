OM : quelle défense pour le Classique ?

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain vont se retrouver à l’Orange Vélodrome. Les deux formations se sont affrontées en début de mois en Coupe de France et c’est la bande à Igor Tudor qui l’avait emporté sur le score de deux buts à un. C’était d’ailleurs la première fois que les Olympiens battaient le Paris Saint-Germain dans l’enceinte du boulevard Michelet depuis 2011.

Cette fois, ce sera en championnat. Un vrai choc de Ligue 1 puisque seulement cinq points séparent le PSG de son dauphin, l’OM. Une rencontre qui pourrait tuer ou relancer le championnat. Lors de la première confrontation de ces deux équipes en coupe de France, la défense marseillaise avait abattu un immense travail. Samuel Gigot et Chancel Mbemba, au marquage de Neymar et de Messi, avaient été énormes.

Vers du classique ?

Mais ces deux hommes ne seront pas là cette fois. Le premier a été blessé lors de la rencontre face à Clermont, quant au second, il est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Igor Tudor, qui avait déjà innové en mettant Valentin Rongier en défense centrale, va encore devoir se creuser la tête. Mais, il pourra compter aussi sur trois retours et non des moindres.

En effet, Nuno Tavares et Éric Bailly étaient respectivement blessé et suspendu lors de la victoire face à Paris. C’était aussi le cas de Leonardo Balerdi. Cette fois, les trois hommes seront disponibles et il est fort probable qu’ils soient tous titulaires. Si tel est le cas, on s’orienterait alors vers une équipe relativement classique.

Ainsi, Jonathan Clauss et Nuno Tavares occuperaient les postes de pistons quand l’arrière garde serait composée de Leonardo Balerdi, d’Eric Bailly et de Sead Kolasinac. Toutefois, il ne faut pas non plus sous estimer d’autres possibilités. Tudor est tout à fait capable de renouveler sa confiance en Valentin Rongier en défense centrale ou de basculer Cengiz Ünder au poste de piston droit pour faire débuter Jonathan Clauss à gauche. Quoiqu’il en soit, les deux défenseurs vont manquer, mais le Croate a déjà montré qu’il savait faire avec les absents.