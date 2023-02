OM-PSG : la masterclass d’Igor Tudor

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille affrontait le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Coupe de France. Une compétition à laquelle les Marseillais tiennent, évidemment, même s’ils ne l’ont pas remporté depuis 1989. On vous racontait ce matin pourquoi les Olympiens pouvaient croire en la victoire contre Paris, ce qui n’est pas arrivé au Vélodrome depuis 2011, et surtout à cette compétition.

On ne va pas vous dire que nous sommes devins, mais les joueurs d’Igor Tudor l’ont emporté, dans le temps réglementaire sur le score de deux buts à un et, à vrai dire, tous ceux qui auront vu le match, devant la télévision ou dans l’enceinte phocéenne, vous diront que c’est assez mérité. Mais cette rencontre est surtout le chef d’oeuvre de l’entraîneur, Igor Tudor.

À lire

OM-PSG : le match titanesque de Valentin Rongier

Tudor a fait des choix

Tout d’abord parce qu’il a fait des choix. Avec l’absence, pour une dizaine de jours, de Nuno Tavares, on imaginait aisément Clauss glisser à gauche et Ünder prendre le couloir droit. Que nenni. Le Croate a décidé d’innover et de faire glisser Valentin Rongier dans l’axe de la défense pour laisser les flancs à Sead Kolasinac et Jonathan Clauss. Vu la réussite de Valentin Rongier ce soir, on peut dire que c’est un pari gagnant.

La suite après cette publicité

Par conséquent, le Turc est resté en soutien d’Alexis Sanchez. Quand on voit le coeur qu’il a mis à défendre et à contre-attaquer, une nouvelle fois, le choix était judicieux. Enfin, pour ce qui est des joueurs, le fait de réaffirmer sa confiance en Malinovskyi, plutôt moyen depuis son arrivé, mais buteur ce mercredi, est un choix, qui a plutôt réussi encore ce soir.

« Le match se joue contre nous »

Tactiquement, on peut se gausser des idées de Christophe Galtier, sous-entendre qu’il ne maîtrise pas toujours les choses, ce soir, Igor Tudor a pris le dessous. En ajustant son marquage individuel, notamment de Mbemba sur Neymar et de Gigot sur Messi, il a complètement éteint les offensifs parisiens. En conférence de presse, il s’est un peu expliqué sur le déroulement du match, rencontre au cours de laquelle il a donné sans cesse des consignes.

La suite après cette publicité

« C’est dur de pouvoir presser haut pendant 90 minutes, ils nous poussaient à être plus ba, aussi avec leur pressing. Mais quand on a été bas, on a concédé peu, c’est une bonne chose. On a progressé depuis le dernier match contre eux, défensivement et offensivement. Le match se joue contre nous. Chaque entraîneur fait des choix sur comment il veut jouer. On a notre style, eux le leur, ils sont opposés. Il y a aussi les qualités qui font la différence tout au long de la saison. Aujourd’hui on a fait quelque chose de différent. », a-t-il ainsi expliqué. Une belle soirée s’annonce sur Marseille.