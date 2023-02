OM-PSG : le match titanesque de Valentin Rongier

La suite après cette publicité

Quand Dimitri Payet n’est pas là, et c’est souvent le cas cette saison sous les ordres d’Igor Tudor, c’est Valentin Rongier qui porte le brassard de capitaine. Il était absolument capital l’année passée sous la direction de Jorge Sampaoli, il l’est probablement encore plus depuis que le Croate est arrivé. Le brassard en est évidemment l’une des preuves.

Ce mercredi soir, contre le Paris Saint-Germain, en Coupe de France, il a été l’un des très grands artisans de la victoire de l’Olympique de Marseille (2-1). Pourtant, ce n’était pas dit au départ. En effet, l’ancien défenseur de la Juventus Turin avait décidé d’innover à cause des absences en défense (Nuno Tavares est blessé, Bailly et Balerdi suspendus) et c’est donc l’ancien Canari qui a récupéré une place dans la défense à trois.

Tudor est fier de lui

Et il a été absolument énorme. Dans son placement, dans ses interventions, dans sa lecture du jeu et même lorsqu’il a fallu conserver le ballon lors qu’il était sous pression. Une prestation XXL à un poste où on ne l’attendait pas franchement et si, du stade, on avait dû le noter, on n’aurait probablement pas été très loin de la note maximale. Igor Tudor, son coach, était évidemment ravi en conférence de presse.

« A la fin, j’ai rigolé avec lui en lui disant qu’il serait défenseur maintenant. En fait, ça change ne pas grand-chose par rapport à d’habitude. C’est un garçon formidable avec une tête bien faite, il a sur s’adapte. Avec le ballon il permet bien de relancer, c’est quelque chose de bien. Les défenseurs et les milieux peuvent avoir le même rôle. Gigot est un défenseur central qui s’est retrouvé dans la surface quelquefois, c’est notre jeu, c’est comme ça », a-t-il commenté, fier de lui. Maintenant, l’OM, même dans la difficulté, dispose d’une solution de plus.