Sverre Nypan est de retour à Manchester City
Sverre Nypan est de retour à Manchester City après son prêt à Middlesbrough, qui évolue en Championship. Ce lundi, les Skyblues ont officialisé la nouvelle par le biais d’un communiqué.
Manchester City @ManCity – 11:00
Sverre Nypan has returned to Manchester City from his loan spell at Championship side Middlesbrough.Voir sur X
Natif de Trondheim, le milieu de terrain norvégien de 19 ans a disputé 22 matches toutes compétitions confondues cette saison et va donc tenter de poursuivre son ascension avec les Citizens.
