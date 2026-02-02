Sverre Nypan est de retour à Manchester City après son prêt à Middlesbrough, qui évolue en Championship. Ce lundi, les Skyblues ont officialisé la nouvelle par le biais d’un communiqué.

La suite après cette publicité

Natif de Trondheim, le milieu de terrain norvégien de 19 ans a disputé 22 matches toutes compétitions confondues cette saison et va donc tenter de poursuivre son ascension avec les Citizens.