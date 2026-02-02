Menu Rechercher
Sverre Nypan est de retour à Manchester City

Par Josué Cassé
Sverre Halseth Nypan @Maxppp

Sverre Nypan est de retour à Manchester City après son prêt à Middlesbrough, qui évolue en Championship. Ce lundi, les Skyblues ont officialisé la nouvelle par le biais d’un communiqué.

Manchester City
Sverre Nypan has returned to Manchester City from his loan spell at Championship side Middlesbrough.
Natif de Trondheim, le milieu de terrain norvégien de 19 ans a disputé 22 matches toutes compétitions confondues cette saison et va donc tenter de poursuivre son ascension avec les Citizens.

