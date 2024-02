AC Milan - Rennes : Benjamin Bourigeaud garde espoir malgré le lourd revers

Il y avait un fossé entre les deux équipes à San Siro. Ce jeudi, l’AC Milan a infligé une correction au Stade Rennais (3-0) à l’occasion du barrage aller de la Ligue Europa. Malgré une première période encourageante, les bonnes intentions rennaises n’ont pas suffi pour inverser la vapeur. Dominés de la tête et des épaules par les Rossoneri en seconde période, les partenaires de Benjamin Bourigeaud devront réaliser un miracle pour se qualifier pour le tour suivant. Frustré de ne pas avoir marqué en Italie, le capitaine du SRFC garde néanmoins espoir et attend de pied ferme les Lombards, qui se rendront au Roazhon Park la semaine prochaine.

«On était bien en place en première mi-temps et on a réussi à les mettre en difficulté sur des contres. En deuxième période, on est revenu avec les mêmes intentions en essayant de rester sérieux mais on encaisse un but très vite sur corner. Derrière, ils ont accéléré et on a beaucoup couru. On a manqué de lucidité à certains moments. Mais ce n’est que la première manche. On va tout donner chez nous la semaine prochaine. Le score est lourd mais on garde espoir. Quand on a été mené, on a essayé d’aller chercher plus haut. Mais ce sont des joueurs de qualité qui ont réussi à nous faire courir et à mettre ces trois buts. On est frustré car on n’a pas marqué. Après, ils vont venir chez nous et on va faire le maximum», a déclaré le milieu de terrain breton au micro de RMC Sport.