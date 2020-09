Le PSG entre dans la course pour Thomas Partey

Thomas Partey allait être l'un des grands feuilletons de ce mercato estival. Avec une clause libératoire de seulement 50 millions d'euros et des négociations pour une prolongation qui n'avançaient pas vraiment, l'Atlético de Madrid commençait l'année 2020 en tremblant. "Heureusement" pour les Colchoneros, le coronavirus est passé par là, mettant à mal les finances de nombreux clubs.

La suite après cette publicité

Arsenal était ainsi annoncé comme une destination très crédible pour le milieu de terrain ghanéen. Mais la crise a fait mal aux Gunners, qui ne sont pas en mesure de débourser ce total. Si des solutions - des échanges de joueurs avec Lacazette dans le deal notamment - ont été envisagées, les Londoniens ne semblent plus vraiment dans le coup. Ces dernières semaines, c'est l'Inter qui est régulièrement présenté comme un prétendant sérieux.

Une alternative moins onéreuse

Et voilà que selon ESPN, le Paris Saint-Germain serait entré dans la course pour le joueur si précieux pour Diego Simeone. Le club de la capitale française souhaite renforcer son milieu de terrain et Thomas pourrait donc être la solution idéale, en plus d'être moins chère que d'autres options explorées par la direction comme Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio. Milieu de terrain avec un profil plutôt box to box, il pourrait en plus aussi évoluer facilement à une position plus reculée.

Reste tout de même à voir si le joueur sera intéressé par le challenge parisien, alors que les informations publiées à son sujet à son Espagne sont contradictoires. Certains médias affirment qu'il souhaite rester et prolonger, d'autres qu'il souhaite partir, mais surtout pour la Premier League. À Leonardo de jouer...