OM-Strasbourg : Jean Onana déçu pour sa première au Vélodrome

Ce vendredi, l’OM a été accroché à domicile contre Strasbourg en ouverture de la 18e journée de Ligue 1. Un nul décevant vu la performance affichée par les ouailles de Gennaro Gattuso, qui ont pourtant mené pendant presque toute la rencontre. Une rencontre qui a également permis aux supporters olympiens de voir leur nouvelle recrue, Jean Onana, à l’œuvre.

Interrogé à l’issue de la rencontre, l’ancien milieu de Lens a fait part de sa frustration : «Je suis un peu déçu pour ma première. Je suis déçu du résultat. On a trop joué sur les côtés et il y a eu une baisse de régime qui nous a coûté un but. On s’est créé des situations, on sait ce qu’il nous manque pour les prochains matches.»