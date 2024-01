Le départ de Xavi choque l’Espagne, une destination prestigieuse s’offre à Jürgen Klopp

Xavi annonce son départ

L’annonce choc est tombée hier soir après la nouvelle claque reçue par le Barça face à Villarreal. Une remontada du sous marin jaune qui a presque été éclipsée par l’annonce de Xavi qui a annoncé son départ le 30 juin prochain. Xavi s’en va, écrit sobrement le journal Sport dans son édition du jour. Il a fallu plus d’une heure à Xavi pour apparaître dans la salle de presse. La raison est simple, c’est après une réunion avec ses joueurs et son président Joan Laporta qu’il a annoncé la nouvelle aux médias. Le Mundo Deportivo relaye aussi cette bombe alors que le tacticien était sous contrat jusqu’en 2025. Mais la légende des Culés a estimé qu’il n’était tout simplement plus l’homme de la situation, qu’il ne se sentait plus à sa place. Une nouvelle qui divise à l’heure où certains réclamaient la tête de l’entraîneur. Il n’aura pas fallu beaucoup de temps pour voir le Barça réfléchir à son successeur, comme le relaye le journal AS dans ses pages intérieures. On retrouve deux anciens de la maison : Thiago Motta, entraîneur de Bologne, ainsi que Rafa Marquez, l’entraîneur de l’équipe B, qui a déjà posé sa candidature. Gio van Bronckhorst, également ancien joueur, est cité. Il est actuellement libre depuis son départ des Rangers. Enfin, Michel de Girona est présenté comme un entraîneur 100% compatible au Barça. Et la piste Jurgen Klopp relève du fantasme, même si Laporta est séduit par l’Allemand.

L’ Europe s’arrache Jürgen Klopp

Beaucoup d’équipes souhaitent l’attirer, à commencer par la Nationnalmanschafft. « Tu es notre homme », lâche le Sunday Mirror, avec des jeu de mots en tout genre. Les dirigeants de la Fédération Allemande envisagent de signer Jürgen Klopp dès cet été, après l’Euro, date à laquelle le contrat de Julian Nagelsmann prendra fin. Dans ses pages intérieures, le tabloid anglais reprend une déclaration du vice-président Ronny Zimmermann. « Jurgen Klopp est un entraîneur brillant. Il pourrait également être candidat au poste de sélectionneur national. Je pourrais très bien vivre avec Jurgen Klopp, comme beaucoup d’autres, je pense. » Dans le jargon, c’est un appel du pied. Le Sunday Express et le Sunday Star reprennent en cœur cette information. L’intéressé a sous-entendu qu’il avait besoin d’un break. A noter que l’Allemagne n’est évidemment pas la seule équipe désireuse de s’attacher ses services, le Bayern Munich en fait aussi partie à l’heure où Thomas Tuchel est sur un siège éjectable.

Vitinha en pleine tempête

Le gros choc entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco a accouché d’un spectaculaire match nul 2-2. Les spectateurs en ont eu pour leur argent, en revanche pour l’OM c’est très rageant comme le placarde La Provence ce dimanche matin. Les hommes de Gattuso ont été en supériorité pendant plus de 80 minutes, mais n’ont pas réussi à dominer un Monaco courageux. Pour l’Equipe, l’OM a bien gâchée. Résultat, l’ASM a toujours 5 points d’avance et c’est une occasion ratée pour la formation phocéenne de se rapprocher. Le club du rocher se satisfait de ce point d’honneur, comme l’écrit Monaco-Matin. Côté olympien, le symbole de ce gâchis porte un nom, il se nomme Vitinha. Il y a eu plusieurs loupés assez remarqués, dont cette occasion où il se troue inexplicablement, pratiquement sur la ligne de but alors qu’il n’avait qu’à pousser le cuir au fond, et qui a fait le tour des réseaux sociaux. Le Portugais est très critiqué par la presse. Ça en devient même embarrassant, peut-on lire dans l’Equipe surtout quand on se rappelle que Vitinha est la recrue la plus chère de l’OM. Un statut qui ne devrait pas l’aider à rester dans la cité phocéenne, souligne La Provence.