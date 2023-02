EdF (F) : Sonia Bompastor et quatre autres noms mentionnés pour remplacer Corinne Diacre

C’est un secret de polichinelle mais les Bleues traversent une crise importante en interne avec le boycott annoncé de plusieurs joueuses cadres de l’Equipe de France, telles que Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani, Sarah Bouhaddi, Griedge Mbock ou encore Perle Morroni. Sans oublier les soutiens affichés publiquement de personnalités comme Bixente Lizarazu ou Jean-Michel Aulas. En ligne de mire, la sélectionneuse Corinne Diacre et son staff qui sont désormais plus que jamais sur la sellette. Et en cas de changement, plusieurs noms circuleraient en interne selon les informations de RMC Sport, à commencer par Sonia Bompastor, actuel entraîneuse de l’Olympique Lyonnais mais aussi ceux de Patrice Lair, Gérard Prêcheur, entraîneur des féminines du PSG et également Sandrine Soubeyrand, coach du Paris FC et joueuse la plus capée des Bleues (198 sélections).

La suite après cette publicité

Et d’après les indiscrétions de nos confrères de L’Equipe, un cinquième nom est mis sur la table pour prendre la relève de Corinne Diacre. Ce n’est autre qu’Eric Blahic, l’ancien entraîneur adjoint de la sélectionneuse des Bleues. Il entretenait de très bonnes relations avec les joueuses de l’Equipe de France, avant de quitter son poste en juin 2021 à la surprise générale, dénonçant ainsi des désaccords avec Diacre sur la gestion du groupe. A moins de cinq mois du début de la Coupe du Monde à Sydney, où la France défiera la Jamaïque en premier match, le choix de Blahic prend du poids.

À lire

The Best 2022 : Wendie Renard dans l’équipe type de la FIFA