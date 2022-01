Tottenham : Antonio Conte reste confiant pour la prolongation de Lloris

En fin de contrat en juin prochain avec Tottenham, Hugo Lloris n'a toujours pas prolongé. Malgré tout, le gardien français reste concentré et était encore titulaire ce samedi lors de la victoire face à Watford (1-0, 21e journée de Premier League). Mais avec ce statut, qui lui permet déjà de négocier avec d'autres écuries depuis hier, le champion du Monde 2018 attise les convoitises, et nous vous révélions en exclusivité que l'OGC Nice voulait le rapatrier cet été.

Du côté de Tottenham, la confiance reste tout de même de mise pour une éventuelle prolongation du portier de 35 ans. Interrogé sur ce dossier, l'entraîneur des Spurs Antonio Conte a partagé son positivisme. Hugo a montré aujourd'hui (samedi, NDLR) qu'il est le meilleur et qu'il est toujours concentré. Pour nous, il est très important et je suis sûr que dans peu de temps, ils pourront trouver une solution avec le club, car il aime Tottenham et Tottenham l'aime, a lâché l'Italien comme le rapporte Football London.