Coupe du Monde des Clubs : les Tigres filent en finale grâce à Gignac

Après avoir disposé du club coréen d’Ulsan Hyundai jeudi au deuxième tour, les Tigres affrontaient ce dimanche le club brésilien de Palmeiras en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs. Les coéquipiers d’André-Pierre Gignac avaient la possibilité de décrocher un ticket pour la finale et ainsi tenter de remporter un nouveau trophée après la Ligue des Champions CONCACAF en décembre.

La suite après cette publicité

Aucun but inscrit en première période, mais le club de Monterrey se réveillait en seconde avec un but sur penalty de l’inévitable APG. L’international français, déjà buteur au tour précédent, est une nouvelle fois le héros des Tigres qui se qualifient pour la première fois de leur histoire pour la finale de la Coupe du Monde des Clubs. Les coéquipiers de l'ancien attaquant de l'OM affronteront le vainqueur de la rencontre entre le club égyptien d'Al Ahly et le Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des Champions, qui aura lieu demain.