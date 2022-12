Ligue 2 : Dijon croque Laval, Paris assure à Pau, Caen chute en Corse

Suite de la 16ème journée de Ligue 2 ce lundi soir, après les succès d’Annecy et du Havre respectivement face à Saint-Etienne et Bordeaux, Dijon n’a fait qu’une bouchée du Stade Lavallois (5-0) avec notamment trois buts inscrits en dix minutes en première période (27e, 30e, 37e). Grâce à un but de Morgan Guilavogui, le Paris FC valide le strict minimum contre Pau (0-1). Avec un penalty transformé par Gaëtan Courtet (90e+2), Guingamp repart avec les trois points de Nîmes (1-2). Pas de vainqueur entre Amiens et Valenciennes (1-1).

Dans les autres rencontres de la soirée, Quevilly-Rouen a accroché la victoire face à Grenoble (2-0) grâce à des réalisations d’Aron Van Lare (65e) et Louis Mafouta. En Corse, Caen se casse les dents contre Bastia (1-0) avec un but de Yohan Bai en fin de match (90e+1). Pas de but entre Metz et Niort (0-0) qui se sont quittés bons amis. Comme Quevilly-Rouen, Sochaux a tardé avant d’empocher son succès face à Rodez (1-0) avec un but de Aldo Kalulu (73e). L’effet dominos entraîne de nombreux changements au classement avec notamment Sochaux qui passe nouveaux dauphins du Havre.

